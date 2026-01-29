A început cursa pentru Premiile Grammy

Marele câștigător al anului trecut, cu cinci premii pentru hitul său „Not Like Us”, Kendrick Lamar, în vârstă de 38 de ani, cu 22 de premii Grammy în palmares, conduce nominalizările, potrivit Le Figaro.

Scopul său va fi, fără îndoială, să câștige marele premiu, Albumul Anului, pentru prima dată cu GNX. Primul artist hip-hop care a câștigat un Premiu Pulitzer, californianul nu ar refuza nici un premiu pentru Cântecul sau Discul Anului, pentru „Luther”, cu participarea cântărețului de R&B SZA.

Lady Gaga (șapte nominalizări pentru Mayhem și single-ul ei Abracadabra ) și Bad Bunny (șase pentru Debi Tirar Mas Fotos și piesa DtMF ) sunt, de asemenea, prezenți în cele trei categorii principale. Și pentru ei, câștigarea premiului pentru Albumul Anului ar fi o premieră.

Aflat în turneul de promovare a celui de-al șaselea album al său, Bad Bunny va fi cap de afiș la spectacolul de la pauza Super Bowl (finala campionatului de fotbal american) pe 8 februarie, la o săptămână după premiile Grammy. La fel ca Kendrick Lamar anul trecut.