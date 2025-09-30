Administrația Trump a fost acuzată de abuzuri împotriva studenților străini pro-palestinieni

O instanță federală din Boston a decis că administrația de la Washington a a folosit în mod ilegal amenințarea deportării pentru a intimida studenți veniți din afara SUA care au participat la manifestații pro-palestiniene.

Judecătorul William G. Young, numit în funcție de președintele republican Ronald Reagan, a emis o decizie prin care a acuzat încercările administrației de a restrânge libertatea de exprimare a non-cetățenilor, încălcând Primul Amendament al Constituției.

Procesul a pornit de la reținerea, în martie, a cinci studenți străini, eveniment care, potrivit reclamanților, a generat frică și autocenzură în universitățile americane.

Oficialii administrației, printre care și secretarul de stat, Marco Rubio, au invocat o clauză din legislația imigrației ce permite expulzarea persoanelor considerate incompatibile cu politica externă a Statelor Unite.

În argumentele sale, judecătorul a subliniat că libertatea de exprimare nu poate fi restricționată pe criterii de cetățenie. În ciuda acestei decizii, judecătorul Young nu a oprit acțiunile administrației, subliniind că această decizie va fi luată ulterior, notează The New York Times.