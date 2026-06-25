Aeroporturile dintr-o mare capitală europeană avertizează că ar putea suspenda, în plin sezon estival, noul sistem UE de control al pașapoartelor pentru a evita haosul aerian

Avertismentul vine din partea conducerii companiei Aeroporti di Roma, care administrează principalele hub-uri aeriene ale capitalei Italiei.

Directorul general al companiei, Marco Troncone, a declarat pentru The Guardian că aplicarea integrală a sistemului EES de control la frontieră în lunile de vârf ar putea duce la un „dezastru” operațional. Potrivit acestuia, volumele de trafic estimate pentru vară sunt incompatibile cu procedurile biometrice actuale.

Sistemul EES de control la frontieră, sub presiune înainte de sezonul de vârf

Sistemul EES de control la frontieră obligă cetățenii din afara UE, inclusiv britanicii și americanii, să își înregistreze amprentele digitale și imaginea facială la prima intrare în spațiul comunitar. Deși a fost lansat inițial în octombrie anul trecut și implementat complet în aprilie, sistemul a întâmpinat dificultăți tehnice semnificative.

Marco Troncone a apreciat nivelul de îngrijorare la „opt sau nouă” pe o scară de la unu la zece, subliniind că „nu există nicio posibilitate de a realiza 100% din înregistrările necesare” în perioadele de trafic maxim. În opinia sa, singura soluție viabilă este introducerea unei flexibilități care să permită ocolirea temporară a procedurilor EES.

Problemele sistemului EES de control la frontieră nu sunt limitate la Italia. Vizitatorii britanici au raportat întârzieri majore în mai multe state membre. În Franța, autoritățile au suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover, iar Grecia a renunțat la scutirea promisă pentru cetățenii britanici.

Stefan Schulte, președintele ACI Europe, a declarat pentru BBC că decizia de suspendare aparține guvernelor naționale, nu administratorilor de aeroporturi, adăugând că politicienii „ar trebui să înceteze să pretindă că EES funcționează perfect”.

UE și industria aviatică cer flexibilitate în aplicarea sistemului EES de control la frontieră

La începutul lunii mai, Comisia Europeană a invocat „flexibilitatea integrată” a sistemului, care permite suspendarea anumitor funcții în situații excepționale. Între timp, International Air Transport Association a avertizat că timpii de așteptare ar putea ajunge până la șase ore în unele aeroporturi în această vară.

Totodată, Frontex estimează că stabilizarea completă a sistemului ar putea avea loc abia în 2028, ceea ce amplifică presiunea asupra autorităților și industriei turistice europene.