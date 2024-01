Agenţia de spionaj din Coreea de Sud o consideră pe tânăra fiică a liderului nord-coreean Kim Jong Un drept posibil succesor al acestuia

Au existat dezbateri şi speculaţii intense cu privire la această fetiţă, despre care se spune că are aproximativ 10 ani şi se numeşte Ju Ae, încă de la prima sa apariţie publică în noiembrie 2022, când a urmărit un test de lansare a unei rachete cu rază lungă de acţiune împreună cu tatăl său.

De atunci, fetiţa şi-a însoţit tatăl la o serie de evenimente publice majore, iar mass-media de stat a numit-o "cel mai iubit" sau "respectat" copil al lui Kim Jong Un şi a publicat în mod constant imagini şi fotografii care dovedesc poziţia sa politică în creştere şi apropierea de tatăl său.

Principala agenţie de spionaj din Coreea de Sud, Serviciul Naţional de Informaţii, a precizat că o consideră pe Kim Ju Ae drept succesoarea probabilă a tatălui său, citând o analiză cuprinzătoare a activităţilor sale publice.

Biroul de afaceri publice al NIS a declarat pentru The Associated Press că încă ia în considerare toate posibilităţile privind procesul de succesiune la putere în Nord, deoarece Kim este încă tânăr, nu are probleme majore de sănătate şi mai are cel puţin un alt copil.

Kim Jong Un împlineşte luni 40 de ani.