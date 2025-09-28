Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Igor Dodon acuză guvernarea PAS de panică și pregătiri pentru fraudarea votului din diaspora

Alături de Dodon, la conferință au participat și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, și Constantin Starâș din partea Partidului Comuniștilor, în lipsa liderului PCRM, Vladimir Voronin.

Igor Dodon acuză guvernarea PAS de manipulări privind votul din diaspora

Potrivit liderului PSRM și membru al Blocului Patritic, Igor Dodon acuză guvernarea PAS că ar fi mizat pe un vot masiv din diaspora pentru a influența rezultatul alegerilor, recurgând la posibile falsificări. El a afirmat că rezultatele nu s-au ridicat la așteptările guvernării și că „panica” este vizibilă în acțiunile recente ale PAS.

„Sperau la cu totul alte rezultate în afara țării. Au pregătit scenarii de fraudare masivă”, a declarat Dodon.

Igor Dodon acuză guvernarea PAS și solicită intervenția instituțiilor statului

În cadrul briefingului, Igor Dodon acuză guvernarea PAS și a cerut organelor de drept și instituțiilor statului să monitorizeze cu strictețe procesul electoral și să împiedice orice abateri. El a reclamat nereguli atât în diaspora, cât și pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, Dodon a reiterat invitația către formațiunile politice de opoziție să participe la un protest pașnic în fața Parlamentului, programat pentru mâine, subliniind că acesta va avea loc „fără drapele de partid”.

Igor Dodon acuză guvernarea PAS și anunță alianțe politice post-electorale

În același context, Dodon i-a mulțumit Irinei Vlah și partidului „Inima Moldovei” pentru colaborare și a sugerat că aceste formațiuni ar putea guverna împreună după finalizarea procesului electoral.

„Eu am copii în această țară. Nu vom admite destabilizări. Vrem o Moldovă stabilă și dreaptă”, a adăugat Dodon.