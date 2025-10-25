Alegeri prezidențiale în Coasta de Fildeș: Alassane Ouattara încearcă să obțină al patrulea mandat

Secțiile de votare se deschid la ora 11:00 și se închid la ora 20:00, peste 8,7 milioane de cetățeni fiind înscriși pe listele electorale, potrivit AP. La alegerile anterioare, prezența la vot a depășit ușor pragul de 50%.

În vârstă de 83 de ani, Ouattara candidează pentru un al patrulea mandat consecutiv, fiind considerat favorit clar în fața celor patru contracandidați: Simone Gbagbo, fosta primă doamnă, Jean-Louis Billon, fost ministru al Comerțului, și alți doi politicieni locali. Formațiunea prezidențială deține deja 169 dintre cele 255 de locuri din Parlament, ceea ce îi oferă o majoritate confortabilă.

Ouattara, fost director general adjunct al Fondului Monetar Internațional, este creditat cu redresarea economiei ivoriene după războiul civil, prin investiții masive în infrastructură și agricultură. Țara a înregistrat o creștere economică medie de aproximativ 6% pe an, însă peste 37% din populație trăiește încă în sărăcie, iar șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat.

La ultimul său miting electoral din Abidjan, Ouattara le-a transmis susținătorilor că dorește să continue pe drumul dezvoltării: „Am realizat o creștere semnificativă, dar trebuie să mergem mai departe”.

Campania electorală a fost însă marcată de tensiuni și proteste, după ce candidaturi importante – printre care cea a fostului președinte Laurent Gbagbo și a bancherului Tidjane Thiam – au fost respinse de autoritățile electorale. Susținătorii acestora au organizat manifestații în mai multe orașe, soldate cu sute de arestări și zeci de condamnări.

Situația a readus în atenție traumele crizelor post-electorale din trecut, în special cele din 2010-2011, când peste 3.000 de persoane și-au pierdut viața, și cele din 2020, soldate cu aproape 100 de morți.

Guvernul a anunțat că a mobilizat peste 40.000 de membri ai forțelor de ordine pentru a asigura desfășurarea în siguranță a scrutinului.

Lideri africani cu cele mai lungi mandate

Dacă va câștiga, Ouattara se va alătura grupului de lideri africani cu cele mai lungi mandate – precum Paul Biya (Camerun, 92 de ani) și Yoweri Museveni (Uganda, 81 de ani) – într-un continent unde conducerea este încă dominată de politicieni vârstnici, deși populația este una dintre cele mai tinere din lume.

Rezultatele preliminare sunt așteptate în următoarele zile, sub atenta supraveghere a observatorilor internaționali, care monitorizează procesul pentru a evalua corectitudinea și transparența alegerilor.