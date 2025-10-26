Alegeri prezidențiale în Coasta de Fildeș: Alassane Ouattara se îndreaptă spre un al patrulea mandat

În mai multe departamente, scorurile depășesc 90%, în special în Nord, regiune cu majoritate malinké, etnia președintelui. La Kani, Ouattara obține 99,7%, la Kong și Ferkessedougou 98,1%, iar la Sinématiali 97,8%, cu o participare aproape de 100% în aceste zone rurale. Chiar și la Dabakala, unde rivalul său Jean-Louis Billon a fost ales deputat, Ouattara depășește 92%, potrivit AFP.

În Sud și Vest, participarea a fost mai scăzută, iar în comuna Cocody din Abidjan, mai puțin de 20% dintre alegători s-au prezentat la urne; Ouattara a obținut aici 68% din voturi. Participarea la nivel național este estimată la aproximativ 50%, conform Ibrahime Kuibiert Coulibaly, președintele Comisiei Electorale Independente (CEI).

Victorie facilitată de absența principalilor rivali

Această victorie a fost facilitată de absența celor doi principali rivali: Tidjane Thiam, exclus din motive de naționalitate, și fostul președinte Laurent Gbagbo, radiat din listele electorale pentru condamnare penală. Deși patru alți candidați s-au prezentat la scrutin, niciunul nu are șanse să ajungă în turul doi.

Scrutinul s-a desfășurat în general calm, însă au fost semnalate incidente în aproximativ 2% dintre secțiile de votare. Ciocniri intercomunitare în centru-vest au dus la moartea unei persoane de naționalitate burkinabe și a unui adolescent de 13 ani la Gregbeu, precum și la 22 de răniți. De la mijlocul lunii octombrie, șase persoane au murit în context electoral.

Coasta de Fildeș, țară cu circa șaizeci de etnii și numeroase comunități străine, rămâne vulnerabilă la tensiuni politice și intercomunitare, amintind de violențele din alegerile din 2010 (3.000 de morți) și 2020 (85 de morți). Aproximativ 44.000 de membri ai forțelor de ordine au fost mobilizați, iar manifestațiile opoziției ineligibile au fost interzise.