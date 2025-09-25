Alegerile parlamentare din Republica Moldova nu vor avea exit-poll-uri

Potrivit noi.md, o singură companie, „Date Inteligente” (iData), a depus o cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC), citează gandul.ro.

Vicepreședintele CEC – Pavel Postica – a explicat că respingerea acestei cereri este argumentată prin „suspiciuni rezonabile” privind sursele de finanțare ale companiei, dar și motivația acesteia și a fondatorului de a susține, din resurse proprii, un proiect complex precum exit-pollul, cu un grad ridicat de dificultate logistică.

Data de 21 septembrie a fost termenul limită pentru depunerea cererilor privind organizarea exit-pollurilor la alegerile parlamentare, Conform sursei citate, ultima dată când a fost organizat un exit-poll în Moldova a fost în anul 2020, în turul doi al alegerilor prezidențiale. La momentul respectiv, au fost acreditate două companii sociologice, Asociația Obștească „Spero” și „Intellect Group” SRL.

Ce arată sondajele

Hotnews notează, pe de altă parte, că directorul companiei – Mihai Bologan – consideră că această decizie este una motivată politic. Compania iData a fost autorizată însă pentru a efectua sondaje în campania electorală și a prezentat trei dintre acestea.

iData a dat publicității – în data de 8 septembrie 2025 – un sondaj din care reiese că pe primul loc în opțiunile alegătorilor se află Blocul „Patriotic”, format de socialiști, comuniști, de partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, și de cel al fostului premier Vasile Tarlev.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – fondat de Maia Sandu – ar fi susținut de 24,3% din totalul alegătorilor.