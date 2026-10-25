Algeria aprobă trimiterea armatei în Niger. Prima desfășurare de trupe în străinătate după războiul din 1973

Parlamentarii algerieni au votat în unanimitate în favoarea desfășurării unor unități ale Armatei Naționale în localitatea Madama, din nordul Nigerului, în apropierea frontierei cu Libia, potrivit unui comunicat al Parlamentului, scrie Reuters.

Zona vizată găzduiește o fostă bază militară franceză, utilizată în cadrul operațiunii Barkhane, prin care Franța a desfășurat acțiuni militare împotriva grupărilor jihadiste din regiunea Sahel.

Cu toate acestea, trupele algeriene nu au fost desfășurate oficial până în prezent, potrivit unei surse din domeniul securității din Niger.

Șeful de cabinet al președintelui Nigerului, generalul Bacharou Ibro Amadou, se află în regiunea Kawar, din departamentul Bilma, în regiunea Agadez, din 19 octombrie. Acesta a vizitat localitatea Madama, unde a purtat discuții cu comandanții militari locali, înainte de a se deplasa la Dirkou pentru întâlniri cu reprezentanți ai armatei și autorităților tradiționale. Discuțiile au vizat planurile privind baza militară.

Algeria și Niger își consolidează relațiile după o perioadă de tensiuni

Decizia Parlamentului algerian vine în contextul îmbunătățirii rapide a relațiilor dintre Alger și Niamey, după o perioadă marcată de neînțelegeri diplomatice.

Algeria s-a opus loviturii de stat din Niger din 2023, în urma căreia actualii lideri militari au ajuns la putere. Relațiile s-au deteriorat și mai mult anul trecut, când Nigerul și-a rechemat ambasadorul din Algeria, după ce armata algeriană a doborât o dronă militară din Mali, în apropierea frontierei.

Nigerul, Mali și Burkina Faso sunt conduse de regimuri militare instalate în urma unor lovituri de stat. Cele trei state au format Alianța Statelor Sahelului, într-un context regional caracterizat de tensiuni politice și provocări de securitate.

Relațiile dintre Algeria și Niger s-au îmbunătățit în acest an. Președintele Nigerului, Abdourahamane Tiani, a vizitat Algerul în februarie, iar ministrul Apărării, Salifou Mody, s-a deplasat în capitala algeriană pe 20 octombrie, alături de o delegație de experți în domeniul apărării, pentru discuții privind cooperarea în materie de securitate.

Algeria trimite armata în Niger pe fondul amenințării jihadiste

Securitatea regională reprezintă o prioritate pentru Algeria, care împarte o frontieră cu Nigerul. Statele din Sahel se confruntă cu atacuri ale grupărilor insurgente afiliate organizațiilor al-Qaeda și Statul Islamic.

O eventuală desfășurare a trupelor algeriene în Niger ar putea consolida cooperarea militară dintre cele două țări într-o regiune afectată de instabilitate și violențe armate.

Pe lângă interesele de securitate, Algeria își extinde și prezența economică în Niger. Compania energetică de stat Sonatrach colaborează cu autoritățile din Niger și Nigeria la proiectul Gazoductului Transsaharian, care urmărește să creeze un nou coridor de export pentru gazele naturale africane către piețele internaționale, în special cele europene.

În 2022, Sonatrach a anunțat semnarea unui acord de împărțire a producției cu Ministerul Petrolului din Niger pentru regiunea Kafra. Potrivit companiei, două sonde de explorare din zonă au indicat rezerve dovedite de 168 de milioane de barili, respectiv 100 de milioane de barili.