Alunecările de teren din Noua Zeelandă au lovit o zonă de camping, dar și o casă. Autoritățile încearcă să salveze victimele

Serviciile de urgență au fost chemate la alunecarea de teren de la poalele muntelui Maunganui, pe Insula de Nord a Noii Zeelande, după ora 9:30 dimineața. Molozul a lovit Beachside Holiday Park, într-un oraș numit după vulcanul stins.

Comisarul de poliție, Tim Anderson, a declarat că numărul persoanelor dispărute era „de ordinul zecilor”, dar nu a oferit cifre precise, potrivit Associated Press.

O altă alunecare de teren a lovit o casă în timpul nopții în comunitatea vecină Bay of Plenty. Două persoane au reușit să scape din casă, dar alte două sunt date dispărute, a spus Anderson. Joi era în curs o operațiune de salvare.

Mai la nord, în apropiere de Warkworth, un bărbat este dat dispărut după ce miercuri dimineață a fost luat de ape în timp ce ploaia torențială lovea zone întinse din Insula de Nord, potrivit unui comunicat al poliției.

Niciun supraviețuitor recuperat

La Mount Maganui, o atracție turistică aflată pe insula din nord, nu a fost recuperat niciun supraviețuitor, la trei ore după alunecarea de teren, potrivit declarațiilor date William Pike, comandantul Serviciului de de Pompieri și Urgențe din Noua Zeelandă.

„Membrii publicului… au încercat să pătrundă în moloz și au auzit câteva voci”, a declarat Pike reporterilor. „Echipa noastră inițială de pompieri a sosit și… a auzit același lucru. La scurt timp după sosirea echipei inițiale, am retras pe toată lumea de la fața locului din cauza posibilității de mișcare și alunecare”, a declarat Pike.

„De atunci nu s-au mai detectat semne de viață”, a spus acesta.

Ministrul pentru gestionarea situațiilor de urgență, Mark Mitchell, a declarat că echipele de urgență continuă operațiunea de salvare la Mount Maunganui.

Primarul, Mahe Drysdale, a declarat că printre persoanele care nu au fost găsite se numără și cei care au părăsit tabăra fără să anunțe autoritățile. Tabăra de camping a fost închisă după dezastru.

Un martor la fața locului povestește cum s-a întâmplat alunecarea

Turistul australian, Sonny Worrall, care a văzut alunecarea de teren cu ochii săi, a descris-o ca fiind „cea mai înfricoșătoare” experiență.

El stătea într-una din piscinele cu apă din resort când acesta a auzit alunecarea te teren:

„M-am uitat în spate și am văzut o alunecare de teren uriașă. Și încă tremur din cauza asta. M-am întors și a trebuit să sar de pe scaun cât de repede am putut și să fug”, a spus bărbatul pentru televiziunea de știri New Zealand 1News.

Turistul a precizat că în momentul în care a fugit s-a uitat înapoi și a văzut o rulotă era împinsă de moloz în spatele lui.

„A fost cel mai înfricoșător lucru pe care l-am trăit vreodată în viața mea”, a declarat acesta.