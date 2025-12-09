Anul 2025 va fi al doilea sau al treilea cel mai fierbinte an înregistrat vreodată

Temperaturile globale din ianuarie până în noiembrie au fost în medie cu 1,48°C mai mari decât nivelurile preindustriale, potrivit programului Copernicus, de observare a Pământului al UE. Acesta a constatat că anomaliile au fost până acum identice cu cele înregistrate în 2023, care este al doilea cel mai cald an înregistrat după 2024, potrivit The Guardian.

Liderii mondiali au promis că vor împiedica încălzirea planetei cu 1,5°C peste nivelurile preindustriale până la sfârșitul secolului. Oamenii de știință interpretează obiectivul de temperatură ca o medie pe 30 de ani, lăsând o urmă de speranță pentru atingerea obiectivului după o perioadă de depășire, chiar dacă lunile și anii individuali încep să treacă pragul.

„Pentru noiembrie, temperaturile globale au fost cu 1,54°C peste nivelurile preindustriale”, a declarat Dr. Samantha Burgess, directoarea adjunctă a Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. „Media pe trei ani pentru perioada 2023-2025 este pe cale să depășească 1,5°C pentru prima dată.”

Evenimente meteorologice periculoase

Buletinul lunar al agenției a constatat că luna trecută a fost a treia cea mai caldă lună noiembrie la nivel global, cu temperaturi „în mod notabil” mai ridicate înregistrate în nordul Canadei și în Oceanul Arctic. Luna a fost marcată de o serie de evenimente meteorologice periculoase, inclusiv cicloane și inundații catastrofale care au măturat vieți și locuințe în Asia de Sud și Sud-Est.

Temperaturile medii au crescut brusc ca urmare a poluării cu carbon care a acoperit Pământul, ceea ce a amplificat fenomenele meteorologice extreme, de la valuri de căldură la ploi abundente, dar continuă să varieze de la an la an în funcție de factorii naturali.