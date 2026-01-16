ANM: 2025, al patrulea cel mai cald an din istoria României cu caniculă, secetă și fenomene extreme

„Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent din România!”, transmite Administrația Națională de Meteorologie printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Temperatura medie anuală în 2025 a fost de 11.95 grade Celsius, cu o abatere pozitivă de 1.22 grade față de media climatologică a perioadei 1991-2020.

Intervalul 2012–2025 reprezintă cel mai călduros șir de 14 ani consecutivi din istoria măsurătorilor meteorologice realizate în România.

Abateri termice

Anul 2025 a înregistrat abateri termice lunare pozitive în nouă luni, toate lunile de iarnă având deviații de peste 3 grade Celsius. Cea mai mare abatere a fost consemnată în ianuarie 2025, de +3.9 grade, urmată de martie (+3.8), noiembrie (+3.2) și decembrie (+3.0).

„În iulie 2025, s-au emis 6 avertizări meteorologice generale de cod roșu pentru temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, cea mai caldă zi fiind 26 iulie”, se arată în postarea publicată de ANM.

Secetă

Totodată, anul a fost marcat de secetă severă, întrucât șapte luni au fost secetoase, iar iunie 2025 a devenit cea mai secetoasă lună din istorie, cu doar 18.9 mm precipitații, față de media de 90.5.

Vara anului 2025 a fost a patra cea mai secetoasă, cu o cantitate medie de precipitații de 143,8 mm la nivel național. Cea mai afectată regiune a fost Dobrogea, unde s-au înregistrat doar 34,3 mm de precipitații.

„La polul opus sub aspectul extremelor pluviometrice, cantitățile lunare de precipitații s-au situat peste media multianuală lunară în 5 luni. În mai 2025 a fost înregistrată cea mai mare cantitate lunară și anume, 120.6 mm, față de o medie de 74.2 mm, cantitate care o situează pe locul 4 ca fiind cea mai ploioasă lună mai, după lunile mai ale anilor 1970, 1991 și 2012”, continuă meteorologii, notând că în Moldova a fost depășit recordul regional, cu 163.8 mm de precipitații.

Datele ANM mai arată că fenomenele meteorologice periculoase au devenit în ultimii ani mai intense, mai frecvente și mai extinse, cu un impact major asupra activităților socio-economice.

În 2025 au fost emise 170 de avertizări meteorologice generale, dintre care 14 de cod roșu, precum și 3.521 de avertizări nowcasting, inclusiv 77 de cod roșu, mai transmite ANM.