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Armistițiul dintre SUA și Iran ar trebui să includă și retragerea trupelor israeliene din Liban, spune un înalt oficial de la Teheran

Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului a declarat, marți, că acordul dintre SUA și Iran trebuie să impună și retragerea Israelului din Liban, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la acordul încă nepublicat.
Armistițiul dintre SUA și Iran ar trebui să includă și retragerea trupelor israeliene din Liban, spune un înalt oficial de la Teheran
Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
16 iun. 2026, 13:23, Știri externe
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Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, le-a spus, marți, diplomaților din alte țări că menținerea ocupației israeliene în sudul Libanului ar încălca memorandumul de înțelegere încheiat între Statele Unite și Iran, potrivit unor declarații difuzate la televiziunea de stat iraniană, citată de Associated Press. 

„Sfârșitul războiului din Liban este o parte integrantă a încheierii definitive a conflictului. Fără retragerea forțelor israeliene din teritoriile pe care le-au ocupat în timpul acestui război, conflictul nu s-a încheiat pe deplin”, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

Acesta a mai afirmat că eventualele atacuri israeliene asupra Libanului „vor fi considerate de noi o încălcare a Memorandumului de înțelegere”.

Cu toate acestea Netanyahu a precizat, luni, că Israelul își va menține forțele în sudul Libanului și își va păstra dreptul de a răspunde la atacurile Hezbollahului, potrivit Reuters. 

„Iranul a vrut să ne retragem de acolo, dar eu am rămas ferm pe poziție”, a spus el luni, la o conferință de presă. Israelul nu a participat direct la negocierile de pace cu Iranul.

Un oficial american a declarat că retragerea Israelului din sudul Libanului, pe care l-a invadat încă în martie după ce Hezbollah s-a alăturat războiului, nu a fost o condiție a acordului, potrivit Reuters.

Această discrepanță a evidențiat cât de multe aspecte ale acordului rămân aparent nerezolvate înaintea ceremoniei de semnare de vineri, de la Geneva.

Această ambiguitate a reflectat evoluțiile din cadrul negocierilor anterioare, inclusiv armistițiul temporar negociat în luna aprilie. Acordul respectiv nu a deschis calea spre o pace mai amplă sau către redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce Statele Unite și Iranul au anunțat cadre de acțiune divergente.

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