Artistul german Jacques Tilly, condamnat la 8 ani de închisoare în Rusia

Jacques Tilly, designer-ul șef al carelor alegorice din cadrul paradei de carnaval „Lunea Trandafirilor” din orașul Düsseldorf, a fost condamnat pentru „ofensarea sentimentelor religioase și răspândirea de informații false despre armata rusă”, potrivit revistei Der Spiegel.

Numeroase creații care îl înfățișează pe Putin

Artistul german a proiectat caruri alegorice pentru carnavalul din Düsseldorf încă din anii ’80. Multe dintre aceștia i-au avut ca subiect pe lideri mondiali, printre care și Vladimir Putin, președintele rus.

Printre creațiile din acest an ale artistului s-a numărat și o figurină a lui Vladimir Putin, lovit în cap de un bufon cu fața vopsită, pe care scria „satiră”. Figurina a fost realizată prin tehnica papier-mâché – straturi de hârtie combinate cu adeziv, care se întăresc.

În anii precedenți, creațiile artistului l-au înfățișat pe Putin făcând baie în sânge, dar și în spatele gratiilor.

Cu toate acestea, procesul de la Moscova a fost legat de o creație a artistului din 2024. Platforma de carnaval îi surprindea pe Putin și pe Patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse, angajați într-un contact sexual oral, notează publicația citată.

Tilly, amendat cu 2.300 de dolari

Tribunalul din Moscova l-a condamnat pe Tilly la plata unei amenzi de aproximativ 2.300 de dolari (echivalentul a 2.000 de euro) și i-a interzis să lucreze timp de patru ani, potrivit sursei citate.

Artistul cu vârsta de 62 de ani a precizat, într-un interviu acordat televiziunii Phoenix că verdictul va constitui pentru el „o motivație suplimentară”, afirmând că decizia tribunalului rus demonstrează că „satira doare, munca mea are efect”.

„Rusia pur și simplu nu este un stat democratic”

Deși artistul a precizat că acceptă verdictul, la nivel practic, acesta a afirmat că, în sinea sa, nu consideră că verdictul este just.

„În sinea mea, desigur, nu îl accept, pentru că Rusia pur și simplu nu este un stat democratic și pentru că toată povestea este o farsă”, a spus Jacques Tilly.

Artistul a declarat că își va continua activitatea la fel ca înainte și că verdictul nu îl afectează atâta timp cât nu călătorește în țările în care ar putea fi în pericol.

„Nu mă afectează atâta timp cât… nu călătoresc în țări unde ar putea deveni cu adevărat periculos”, a declarat Tilly.