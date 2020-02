Atac armat în oraşul american Milwaukee. Preşedintele Donald Trump anunţă că cinci oameni au fost ucişi

UPDATE ora 01.10 Donald Trump: Cinci oameni au murit în urma atacului armat din Milwaukee

Cinci oameni au fost ucişi în timpul unui atac armat petrecut la sediul Molson Coors din oraşul american Milwaukee, compania fiind unul dintre cei mai mari producători de bere din lume, a anunţat preşedintele Donald Trump, potrivit The Guardian.

Primarul oraşului, Tom Barrett, a spus iniţial că au fost „mai mulţi morţi” în urma atacului armat de miercuri, dar nu a oferit un număr exact al victimelor. Poliţia din Milwaukee a declarat că numărul persoanelor ucise nu a fost confirmat încă.

„Este o zi îngrozitoare pentru angajaţii de aici. O zi cumplită pentru oricine afectat de această situaţie”, a spus primarul jurnaliştilor.

Preşedintele Donald Trump a afirmat mai apoi, în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă, că atacul armat a „curmat vieţile a cinci oameni”.

Poliţiştii au fost alertaţi, miercuri, cu privire la un „incident critic” care avea loc în apropierea sediului companiei Molson Coors din zona de nord-vest a oraşului Milwaukee. Autorităţile nu au oferit încă detalii despre atacator sau despre modul în care s-a desfăşurat atacul.

Atac armat în Milwaukee. Primele informaţii

Primarul din Milwaukee, Tom Barrett, a vorbit cu jurnaliştii despre incident şi a confirmat că „mai multe persoane” au fost ucise miercuri. La faţa locului au rămăs poliţiştii şi anchetatorii.

„Mai mulţi oameni au murit, cred că şi atacatorul”, a declarat Barrett. „A avut loc un atac armat cumplit. Este o zi îngrozitoare pentru toţi angajaţii complexului”, a adăugat primarul.

In one of the worst shootings in Wisconsin history, six people were killed during a shooting rampage on the Milwaukee campus of Molson Coors on Wednesday afternoon. The gunman also was killed, bringing the total of known dead so far to seven. https://t.co/ZjiwDRlzZ0 pic.twitter.com/YTS3jCQnKT