Atac armat într-o școală catolică din SUA: Cel puțin trei morți și 20 de răniți

UPDATE Trei morți în urma atacului armat din Minneapolis, inclusiv atacatorul

Trei persoane au murit, inclusiv atacatorul, în urma atacului armat, au transmis autoritățile americane pentru CBS News.

Alte 20 de persoane ar fi rănite, dintre care 10 se află în stare critică.

Atacatorul a murit din cauza rănilor auto-provocate, au precizat autoritățile pentru CBS.

UPDATE Potrivit două surse din cadrul forțelor de ordine federale care au vorbit cu CBS News, cel puțin 20 de persoane au fost rănite în urma împușcăturilor.

Ambele surse afirmă că împușcăturile au început în urmă cu aproximativ o oră. Martorii îl descriu pe atacator ca fiind un bărbat îmbrăcat în negru și înarmat cu o pușcă.

Active Shooter at Annunciation Catholic School (Annunciation Church) in Minneapolis, Minnesota. The Suspect is dead. President Trump: „I have been fully briefed on the tragic shooting in…

UPDATE Autoritățile au „imobilizat” un trăgător după ce guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că poliția a intervenit la locul unei atac într-o școală catolică din Minneapolis.

„În acest moment, nu există nicio amenințare activă la adresa comunității”, a declarat orașul Minneapolis într-o postare pe X. „Trăgătorul a fost imobilizat.”

Știre inițială

„Am fost informat despre împușcături la Școala Catolică Annunciation și voi continua să furnizez informații actualizate pe măsură ce vom primi mai multe detalii”, a declarat Walz într-o postare pe X, adăugând că Biroul de Investigații Criminale din Minnesota și Poliția Statală se află la fața locului.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a declarat că „monitorizează rapoartele privind violențele îngrozitoare din sudul orașului Minneapolis” și că „echipa de intervenție în situații de urgență a fost activată”.

Mai multe publicații media din SUA vorbesc de un număr semnificativ de victime.