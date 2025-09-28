Atac armat într-o biserică din Michigan. Sunt mai multe victime

UPDATE: Cel puţin 1 mort şi 9 răniţi în urma atacului armat într-o biserică din Michigan

Cel puţin o persoană a murit şi alte nouă au fost rănite în atacul armat produs duminică la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă din Grand Blanc, Michigan.

Știrea inițială:

Mai multe persoane au fost rănite într-un atac armat la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, Michigan, duminică, potrivit poliției.

Atacatorul a fost prins și nu mai reprezintă o amenințare pentru public, potrivit Departamentului de Poliție din Grand Blanc Township.

Active shooter event at the church of Jesus Christ of latter-day Saints in grand Blanc, Michigan. It appears the shooter let the church on fire and they are asking for more units to battle the fire no word on how many people were shot and injuries just yet…

Biserica este în prezent în flăcări, informează CNN.

Poliția îndeamnă publicul să evite zona, în timp ce eforturile de intervenție de urgență continuă.