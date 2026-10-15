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Atac armat într-o școală primară din SUA. Cel puțin cinci morți, atacatorul a fost ucis

Cel puțin două persoane au fost spitalizate în urma unui atac armat produs joi într-o școală primară din statul american Oregon. Poliția a confirmat că printre victime se numără și copii, iar atacatorul a fost împușcat mortal.
Atac armat într-o școală primară din SUA. Cel puțin cinci morți, atacatorul a fost ucis
Sursa foto: Captură video X @theinformant_x
Alexandra-Valentina Dumitru
16 oct. 2026, 01:24, Știri externe
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UPDATE: Cel puțin cinci persoane ar fi murit în atacul armat

Cel puțin cinci persoane ar fi murit în urma atacului armat produs la școala primară Silver Rail din Bend, Oregon, potrivit unor informații obținute de Associated Press.

Două surse din cadrul forțelor de ordine, care au vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu erau autorizate să ofere declarații publice, au precizat că bilanțul este preliminar și s-ar putea modifica.

Autoritățile au confirmat anterior că atacatorul a murit, însă deocamdată nu este clar dacă acesta se numără printre cele cinci persoane decedate.

Știrea inițială

Incidentul a avut loc la școala primară Silver Rail din orașul Bend, unde autoritățile au intervenit după mai multe apeluri la numărul de urgență, relatează Associated Press.

„Nu avem un număr exact în acest moment. Știm că printre victime se află și copii”, a declarat Sheila Miller, purtătoarea de cuvânt a poliției din Bend, în cadrul unei conferințe de presă.

Starea persoanelor rănite nu era cunoscută imediat.

Atacatorul a fost împușcat în interiorul școlii

Poliția a primit primul apel la ora locală 12:59, după ce o persoană a tras asupra unui autoturism aflat în apropierea școlii.

Echipajele au ajuns la fața locului în câteva minute, iar ulterior au fost înregistrate alte apeluri de urgență din interiorul clădirii.

Suspectul a fost împușcat la scurt timp după sosirea polițiștilor și a căzut la pământ în interiorul școlii.

Sheila Miller a precizat că nu se știe deocamdată dacă atacatorul a fost împușcat de polițiști sau de o altă persoană aflată la fața locului.

Elevii au fost evacuați din sălile de clasă

Școala Silver Rail a fost plasată în stare de izolare, potrivit districtului școlar Bend-La Pine.

„În acest moment, verificăm fiecare sală, una câte una, și evacuăm toate persoanele aflate în școală. Este genul de lucru pe care nu vrem niciodată să îl vedem întâmplându-se în Bend. Este devastator”, a declarat Miller, vizibil emoționată.

Școala se află la peste 160 de kilometri sud-est de Portland și avea 459 de elevi înscriși anul trecut, potrivit Departamentului Educației din Oregon.

Instituția găzduiește copii din clasele pregătitoare până în clasa a cincea.

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