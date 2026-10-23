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Atacul armat din apropierea Parisului. Ministrul de Interne: Actul comis, cercetat ca fiind unul „terorist”

Atacul armat produs vineri în apropiere de Paris, în urma căruia o persoană a fost ucisă și alte patru au fost grav rănite, este cercetat ca un „act terorist”, a declarat ministrul francez de interne Laurent Nuñez, potrivit BBC.
Atacul armat din apropierea Parisului. Ministrul de Interne: Actul comis, cercetat ca fiind unul „terorist”
Diana Nunuț
23 oct. 2026, 21:08, Știri externe
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Atacul armat care a avut loc vineri în apropiere de Paris, în urma căruia o persoană a fost ucisă și alte patru au fost grav rănite, este investigat ca „act terorist”, a anunțat ministrul francez de interne Laurent Nuñez, relatează BBC. 

Suspectul a fost arestat ulterior. Cu toate acestea, motivul atacului rămâne neclar.

„Este în mod clar o infracțiune teroristă, asta a spus [procurorul]”, a declarat Nuñez reporterilor din Trappes.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 10:00, în special la oficiul poștal din Trappes, în Piața Louis Pergaud și la o benzinărie de-a lungul Drumului Național 10, apoi în apropierea a două grădinițe.

Bărbatul ar fi tras la întâmplare de la geamul mașinii sale cu un model de mitralieră din al Doilea Război Mondial, potrivit Le Figaro.

Printre răniți se află și o fetiță de 12 ani, potrivit BBC.

Mesajul lui Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat în urma atacului armat.

„Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți locuitorii din Yvelines. În această încercare cumplită, Națiunea le este alături. Recunoștință forțelor noastre de ordine, care au intervenit deja pentru prinderea atacatorului. Parchetul Național Antiterorist a preluat cazul”, a scris acesta pe Facebook.

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