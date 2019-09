Atentatul din Kabul a fost revendicat de militanţii talibani

Oficialii talibani sunt în negocieri cu oficialii americani pentru încheierea unui acord de pace care ar urma să pună capăt unui război de aproape 18 ani.

„Mai multe ambulanţe şi echipe de salvare au fost trimise la locul exploziei”, a declarat Nasrat Rahimi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe.

O maşină încărcată cu explozibil a fost detonată joi în estul capitalei afgane Kabul, în apropierea zonei în care se află misiunile diplomatice străine, printre care ambasada Statelor Unite şi sediul misiunii NATO. Ministerul de Interne a transmis că maşina a explodat pe o stradă principală şi autorităţile au izolat zona.

Eyewitnesses said the blast at NDS checkpoint in Sashdarak area in #Kabul was a car bomb.



Footage: Social media #Afghanistan pic.twitter.com/FrtQDOsNA8