Atenționare de călătorie pentru Italia: Furtuni și alunecări de teren

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile italiene și serviciile meteorologice, pentru perioada 9 – 10 septembrie 2025, au fost instituite alerte pentru o mare parte din regiunile Emilia-Romagna și Toscana, unde sunt prognozate furtuni, alunecări de teren, scurgeri de apă pe versanți și creșteri rapide ale nivelurilor hidrometrice în rețeaua hidrografică secundară, precum și rafale de vânt puternic (50-61 km/h).

MAE recomandă consultarea paginii de Internet a Departamentului Protecției Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it pentru obținerea informațiilor actualizate în timp real.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Bologna: +39 051 5872120; +39 051 5872209, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Bologna: +39 3248035171.