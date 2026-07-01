Au apărut primele dezacorduri între semnatarii tratatului comercial Mercosur

Președintele paraguayan, Santiago Peña, gazda summitului și însărcinat cu predarea președinției blocului comunitar către Uruguay, a deschis summitul cu o critică dură a „asimetriilor” interne ale Mercosur, potrivit Le Figaro.

„Terenul de concurență nu este egal pentru toată lumea; nu avem aceeași piață, aceleași industrii sau aceeași logistică”, a adăugat el la deschiderea summitului de la Luque, la periferia orașului Asunción.

La treizeci și cinci de ani de la crearea Mercosur în 1991, Santiago Peña a cerut „rezultate concrete” pentru a corecta ceea ce consideră a fi dezechilibre „cu gust amar” în acordul semnat în ianuarie cu UE , care încă trebuie ratificat.

„Care este rostul negocierilor cu Europa dacă accesul la noi piețe nu ajută la dezvoltarea celor care nu sunt încă dezvoltate?”, a întrebat Santiago Peña, referindu-se la distribuția exporturilor către UE între țările Mercosur. Peña a susținut că „este o chestiune de echitate” . „Un Mercosur fără echitate este orice altceva decât un bloc fratern”, a declarat el. „Vrem un Mercosur în care cei mai puternici îi calcă în picioare pe cei mai slabi?”, i-a întrebat Peña pe omologii săi.

UE oferă cote de import cu avantaje tarifare asociate, pe care Mercosur le împarte între membrii săi. „Dacă Mercosur dorește să fie credibil în străinătate, trebuie mai întâi să fie echitabil pe plan intern”, a adăugat el.