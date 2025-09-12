Prima pagină » Știri externe » Autoritățile din Vietnam investighează un atac cibernetic asupra unei baze de date bancare

O bază de date majoră gestionată de Centrul Național de Informații de Credit din Vietnam (CIC), aflat sub autoritatea Băncii de Stat, a fost atacată de hackeri, autoritățile evaluând încă anvergura demersului, notează Reuters.
12 sept. 2025, Știri externe

Atacul ar fi urmărit furtul de date personale și financiare sensibile, inclusiv informații despre plăți, analize de risc și date privind cardurile de credit.

CIC a transmis într-o scrisoare adresată instituțiilor financiare că gruparea Shiny Hunters, cunoscută pentru atacuri asupra unor companii globale precum Google, Microsoft și Qantas, ar putea fi responsabilă.

Autoritățile au subliniat că incidentul nu a afectat funcționarea sistemului de servicii de credit, care rămâne complet operațional.

Nu a fost dezvăluit câte conturi ar putea fi compromise.