Autoritățile turce îl caută pe înotătorul rus dispărut în timpul cursei de traversare a Bosforului

Înotătorul, identificat de agenția Anadolu drept Nikolai Svechnikov, nu a reușit să finalizeze cursa anuală de 6,5 kilometri, de pe malul asiatic al Istanbulului până pe țărmul european.

Peste 2.800 de sportivi din 81 de țări au participat la competiția desfășurată duminică dimineață, considerată una dintre cele mai importante curse în ape deschise din lume.

Înotătorii se confruntă cu curenți puternici și valuri agitate în timp ce traversează strâmtoarea, care leagă Marea Neagră de Marea Marmara și împarte cel mai mare oraș al Turciei. Strâmtoarea a fost închisă traficului maritim pentru desfășurarea evenimentului, organizat de Comitetul Olimpic Național al Turciei.

Compania SwimTrek, care oferă înscrieri la această cursă, descrie pe site-ul său condițiile de participare drept „dificile”, subliniind că „experiența de înot în toate tipurile de condiții marine este esențială”.