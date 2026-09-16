Avertismentul Ursulei von der Leyen despre Dunăre: „Dispare sub ochii noștri”

„Fluvii importante precum Dunărea, Rinul și Garonne dispar sub ochii noștri”, a spus von der Leyen, în timp ce descria efectele verii extreme din Europa. Potrivit discursului, 660.000 de hectare au ars în acest sezon, iar pierderile agricole au ajuns la aproximativ 12 milioane de tone.

Dunărea, aproape de o treime din debitul normal în România

Pentru România, situația Dunării este deosebit de relevantă. Datele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arătau pe 15 septembrie un debit de numai 1.250 de metri cubi pe secundă la Baziaș, în condițiile în care media multianuală pentru luna septembrie este de 3.800 de metri cubi pe secundă. INHGA estima o creștere până la aproximativ 1.550 de metri cubi pe secundă, însă debitul urma să rămână mult sub media obișnuită.

Problema nu este însă izolată de România. Datele europene arată că, în august, Dunărea și Rinul au avut debite excepțional de scăzute, iar pe parcursul întregii veri condițiile de debit foarte mic s-au extins pe aproape întreaga lungime a Dunării. Scăderea nivelurilor a afectat navigația, producția de energie, irigațiile și alimentarea cu apă în mai multe regiuni europene.

UE pregătește un nou plan pentru apă

În discursul său, von der Leyen nu s-a limitat la avertisment. Ea a anunțat o nouă „European Water initiative”, pornind de la faptul că lipsa apei afectează agricultura, energia și lanțurile de aprovizionare. Unul dintre cele mai concrete exemple prezentate este infrastructura de apă. Aproape unul din patru litri de apă din conductele europene se pierde, în principal din cauza scurgerilor.

Comisia Europeană intenționează, de asemenea, să vină cu propuneri pentru îmbunătățirea gestionării riscurilor și pentru acoperirea deficitului de asigurare care îi afectează pe cei expuși fenomenelor climatice extreme. Apa este legată direct și de securitatea alimentară. Culturile au nevoie de apă pentru a se dezvolta, animalele depind de ea, iar recoltele pot fi afectate atunci când perioadele de secetă se prelungesc.

100 de zone europene vulnerabile vor fi analizate

Un alt anunț important din discurs vizează adaptarea la schimbările climatice. Comisia urmează să prezinte un nou cadru european pentru reziliență climatică și să identifice 100 dintre cele mai vulnerabile zone din Europa. Autoritățile europene vor evalua riscurile și nivelul la care acestea ar trebui gestionate.

Printre soluțiile menționate se află culturile rezistente la secetă, prevenirea inundațiilor și sistemele de răcire eficiente energetic. Von der Leyen a anunțat și un viitor Plan european pentru valurile de căldură, care ar urma să includă sisteme mai bune de avertizare, pregătire medicală, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile.