Prima pagină » Știri externe » Avertismentul Ursulei von der Leyen despre Dunăre: „Dispare sub ochii noștri”

Avertismentul Ursulei von der Leyen despre Dunăre: „Dispare sub ochii noștri”

Dunărea a ajuns în această vară printre marile fluvii europene afectate de secetă și temperaturi extreme. La mijlocul lui septembrie, debitul Dunării la intrarea în România era de aproape trei ori mai mic decât media lunii.
Avertismentul Ursulei von der Leyen despre Dunăre: „Dispare sub ochii noștri”
Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
16 sept. 2026, 10:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Fluvii importante precum Dunărea, Rinul și Garonne dispar sub ochii noștri”, a spus von der Leyen, în timp ce descria efectele verii extreme din Europa. Potrivit discursului, 660.000 de hectare au ars în acest sezon, iar pierderile agricole au ajuns la aproximativ 12 milioane de tone.

Dunărea, aproape de o treime din debitul normal în România

Pentru România, situația Dunării este deosebit de relevantă. Datele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arătau pe 15 septembrie un debit de numai 1.250 de metri cubi pe secundă la Baziaș, în condițiile în care media multianuală pentru luna septembrie este de 3.800 de metri cubi pe secundă. INHGA estima o creștere până la aproximativ 1.550 de metri cubi pe secundă, însă debitul urma să rămână mult sub media obișnuită.

Dunărea la Baziaș, nivel scăzut. Sursa foto: Facebook/Apele Române Jiu

Problema nu este însă izolată de România. Datele europene arată că, în august, Dunărea și Rinul au avut debite excepțional de scăzute, iar pe parcursul întregii veri condițiile de debit foarte mic s-au extins pe aproape întreaga lungime a Dunării. Scăderea nivelurilor a afectat navigația, producția de energie, irigațiile și alimentarea cu apă în mai multe regiuni europene.

UE pregătește un nou plan pentru apă

În discursul său, von der Leyen nu s-a limitat la avertisment. Ea a anunțat o nouă „European Water initiative”, pornind de la faptul că lipsa apei afectează agricultura, energia și lanțurile de aprovizionare. Unul dintre cele mai concrete exemple prezentate este infrastructura de apă. Aproape unul din patru litri de apă din conductele europene se pierde, în principal din cauza scurgerilor.

Comisia Europeană intenționează, de asemenea, să vină cu propuneri pentru îmbunătățirea gestionării riscurilor și pentru acoperirea deficitului de asigurare care îi afectează pe cei expuși fenomenelor climatice extreme. Apa este legată direct și de securitatea alimentară. Culturile au nevoie de apă pentru a se dezvolta, animalele depind de ea, iar recoltele pot fi afectate atunci când perioadele de secetă se prelungesc.

100 de zone europene vulnerabile vor fi analizate

Un alt anunț important din discurs vizează adaptarea la schimbările climatice. Comisia urmează să prezinte un nou cadru european pentru reziliență climatică și să identifice 100 dintre cele mai vulnerabile zone din Europa. Autoritățile europene vor evalua riscurile și nivelul la care acestea ar trebui gestionate.

Printre soluțiile menționate se află culturile rezistente la secetă, prevenirea inundațiilor și sistemele de răcire eficiente energetic. Von der Leyen a anunțat și un viitor Plan european pentru valurile de căldură, care ar urma să includă sisteme mai bune de avertizare, pregătire medicală, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
G4Media
Gest nemaiîntâlnit, la Pitești. Ce au îngropat autoritățile în fundația noului stadion
GSP.ro
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Dosarul devalizării celei mai mari fabrici de contoare din România. Schimbare radicală în urma deciziei Tribunalului Timiș: „Nu merg la pușcărie, dar lasă deschisă calea despăgubirilor”
Libertatea
COVID-19 revine în 2026! Simptomul intens pe care medicii îl observă tot mai des: „Ca și cum ar avea lame de ras în gât”
CSID
Cine plătește paguba dacă mașina ta a fost avariată în timpul unui protest? Cum poți obține despăgubiri
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia