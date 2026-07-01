Avioanele supersonice urmează să fie relansate după o interdicție de 50 de ani

Administrația Trump susține că progresele tehnologice fac acum posibilă zborul cu o viteză mai mare decât cea a sunetului, fără zgomotul asurzitor al exploziei sonice, potrivit Express.

Încă din 1973, Administrația Federală a Aviației (FAA) a interzis aeronavelor civile să depășească Mach 1 deasupra teritoriului SUA, pentru a preveni zgomotele asurzitoare ale exploziei sonice.

Departamentul Transporturilor intenționează să înlocuiască interdicția privind zborurile supersonice deasupra teritoriului cu o limită de zgomot.

Acest lucru va permite unei aeronave să zboare cu o viteză mai mare de Mach 1 deasupra teritoriului, atâta timp cât zgomotul produs rămâne sub un nivel stabilit, a confirmat un comunicat publicat de FAA marți, 30 iunie.

Anunțul vine în urma unui ordin executiv al lui Donald Trump, emis în iunie 2025, prin care se dispune ca FAA să abroge „interdicția privind zborurile supersonice deasupra teritoriului… să stabilească un standard provizoriu de certificare bazat pe nivelul de zgomot… și să elimine barierele de reglementare suplimentare care împiedică progresul tehnologiei aviației supersonice în Statele Unite”.

Regulile, finalizate până în 2027

Mach 1 este egal cu viteza sunetului, care este de aproximativ 1.235 km/h (767 mph sau 343 m/s) în aer uscat, la nivelul mării, la 20 °C.

FAA speră să finalizeze ambele reguli până la jumătatea anului 2027, conform anunțului.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, a declarat că progresele tehnologice vor elimina vechiul boom sonic.

„Aceasta înseamnă că, în cele din urmă, vom putea abroga interdicția din anii 1970 privind zborurile supersonice deasupra teritoriului SUA, reducând în același timp la minimum impactul zgomotului asupra locuitorilor din comunitățile situate de-a lungul traseului și în apropierea aeroporturilor”.

În anii 1960, un avion care zbura cu o viteză mai mare decât cea a sunetului – aproximativ 660 mph la altitudini mari – crea unde de șoc care se propagau până la sol și ajungeau la urechile oamenilor sub forma unei pocnituri puternice, asemănătoare unui foc de armă, a raportat Forbes.

„Era necesară o interdicție”

Testele efectuate în acel deceniu au arătat că bubuiturile repetate spărgeau geamurile, provocau pagube materiale și generau mii de plângeri din partea publicului.

În decizia sa din 1973, FAA a transmis că, din cauza limitelor tehnologice de la acea vreme, „era necesară o interdicție pentru a proteja publicul de bubuiturile sonice”.

Câțiva ani mai târziu, Air France și British Airways au introdus avionul Concorde.

Companiile aeriene au primit permisiunea de a opera zboruri către Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, dar zborurile trebuiau să rămână subsonice deasupra teritoriului SUA.

Mai multe companii americane lucrează la o nouă generație de avioane de pasageri supersonice de lux, cu bubuituri sonice mult mai silențioase și o eficiență îmbunătățită a consumului de combustibil.