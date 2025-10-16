Avionul care îl transporta pe șeful Pentagonului a aterizat de urgență din cauza unei fisuri în parbriz

Un avion care îl transporta miercuri pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei, a tranamis Pentagonul, adăugând că șeful Pentagonului este în siguranță.