Avionul folosit în campania electorală de Trudeau, avariat în urma coliziunii cu un autobuz ce transporta jurnalişti | VIDEO

Avionul, inscripţionat cu numele Trudeau, tocmai ce aterizase şi toţi pasagerii debarcaseră. În momentul producerii incidentului, premierul canadian deja părăsise aeroportul.

Autobuzul se îndrepta spre terminal în momentul în care a trecut pe sub aripa stânga a avionului.

Un purtător de cuvânt al Liberalilor, partidul condus de Trudeau, a declarat că urmează să fie evaluate pagubele, însă programul campaniei electorale nu va suferi schimbări.

Trudeau urmează să se zboare joi seară spre provincia Alberta, unde va participa mai multe manifestaţii electorale. Liderul canadian urmează să folosească un alt avion pentru a ajunge în Alberta, au precizat surse citate de presa locală.

Pozele cu avionul arată o zgârietură în zona unde autobuzul a lovit aripa.

