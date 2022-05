Biden a vizitat scena atacului din Texas şi vrea măsuri pentru evitarea incidentelor armate

Joseph Biden s-a întâlnit cu rudele victimelor şi cu membri ai comunităţii, la Şcoala elementară Robb din Uvalde, unde un individ înarmat a ucis marţi 19 elevi şi doi profesori.

În cursul vizitei în Uvalde (statul Texas), mai multe persoane i-au cerut preşedintelui SUA să ia măsuri pentru limitarea riscurilor atacurilor cu arme de foc. "Vom lua măsuri", a răspuns Biden, conform agenţiei The Associated Press. Nu este clar ce plan are preşedintele, dar orice acţiune semnificativă va necesita acordul Congresului de la Washington.

Este a doua oară în doar două săptămâni când preşedintele Biden este nevoit să se deplaseze într-o comunitate în care a avut loc un atac armat. Pe 17 mai, în Buffalo, New York, un individ a omorât zece persoane într-un supermarket, într-un atac rasist.

"Răul a lovit într-o sală de clasă din Texas, la acel supermarket din New York şi în multe alte locuri unde au murit oameni nevinovaţi. Trebuie să fim puternici, ştiu că nu putem evita tragediile, dar putem face America mai sigură", a afirmat Joseph Biden sâmbătă, într-un discurs rostit la Universitatea Delaware.

Departamentul Justiţiei de la Washington a anunţat duminică iniţierea unei investigaţii privind modul în care agenţii de poliţie au intervenit la Şcoala elementară Robb din Uvalde imediat după apelurile care anunţau un atac armat.