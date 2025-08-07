Bill Clinton plănuieşte schimbări majore pentru întâlnirea anuală a Iniţiativei Globale Clinton

„Trebuie să redefinim modul în care ne prezentăm, modul în care lucrăm şi modul în care găsim modalităţi de a ne onora umanitatea comună”, a scris Clinton într-o scrisoare adresată comunităţii IGC, publicată joi. „În septembrie anul acesta, obiectivul nostru va fi să conectăm punctele între probleme, să expunem consecinţele şi să înfruntăm problemele complicate care stau în faţa noastră”.

De la lansarea din 2005, întâlnirea anuală a IGC a servit drept platformă pentru liderii politici, de afaceri şi filantropi pentru a anunţa noi iniţiative sau un nou sprijin financiar pentru programele existente care abordează problemele lumii. La întâlnirea din 2024, fosta Primă Doamnă Jill Biden a anunţat o finanţare anuală suplimentară de 500 de milioane de dolari pentru cercetarea sănătăţii femeilor, în timp ce Prinţul Harry şi-a prezentat planurile de a ajuta copiii şi părinţii să navigheze mai bine în spaţiul cibernetic.

„Anul acesta marchează două decenii de când comunitatea noastră se adună şi răspunde direct la crizele globale”, a spus Clinton.

IGC a ajutat la cutremurul din Haiti din 2010, la uraganele din Caraibe din 2017 şi la pandemia de COVID-19. Aceştia estimează că au ajutat peste 500 de milioane de oameni în 186 de ţări în ultimele două decenii.