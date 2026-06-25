Blocaj de opt ore pe o autostradă din Marea Britanie. Mai mulți șoferi au ajuns la spital

Temperaturile ridicate au provocat probleme majore în transport și au determinat închiderea mai multor școli, transmite The Independent.

Șoferi afectați de caniculă

Serviciul de Ambulanță South East Coast a anunțat că a intervenit pentru mai multe persoane care au suferit afecțiuni provocate de căldură.

Printre cazurile raportate s-au numărat deshidratarea și alte probleme medicale asociate temperaturilor extreme.

Mai mulți șoferi au rămas blocați aproximativ opt ore pe autostrada M25, una dintre cele mai circulate șosele din Marea Britanie.

Record de temperatură în luna iunie

Miercuri a fost cea mai călduroasă zi de iunie înregistrată vreodată în Regatul Unit. La Gosport, în comitatul Hampshire, termometrele au indicat 36,1 grade Celsius.

Totodată, Marea Britanie a înregistrat și cea mai călduroasă noapte de iunie din istorie. La Cardiff, temperatura nu a coborât sub 23,5 grade Celsius pe parcursul nopții.

Avertizare meteo de cel mai înalt nivel

Serviciul Național de Meteorologie a emis un cod roșu pentru temperaturi extreme. Avertizarea este valabilă până joi la miezul nopții.

Zona vizată se întinde de la Londra până spre Somerset și Swansea și include regiunea Birmingham.

De asemenea, un cod portocaliu pentru caniculă rămâne în vigoare în sud-estul Angliei până sâmbătă seara.

Probleme în transport și școli închise

Autoritățile le-au recomandat călătorilor să utilizeze trenurile doar dacă deplasarea este absolut necesară.

Temperaturile ridicate au provocat întârzieri și anulări ale unor curse feroviare.

Valul de căldură afectează și sistemul de învățământ. Mii de elevi vor rămâne acasă după ce numeroase școli au decis să suspende cursurile.

Numai în comitatul Somerset, aproximativ 100 de unități de învățământ au anunțat că nu vor desfășura activități în sălile de clasă din cauza temperaturilor extreme.