Boeing 737, detronat din poziția de cel mai livrat avion din istorie. Cine i-a luat locul

Marți, compania europeană Airbus a depășit o barieră comercială importantă. Familia de avioane A320 a depășit Boeing 737 și a devenit, astfel, cel mai livrat avion din istorie, scrie Reuters.

Recordul și, implicit, detronarea Boeing 737 a avut loc în noaptea de luni spre marți, când un avion A320 a fost livrat companiei saudite Flynas. De la intrarea în serviciu a modelului A320 în 1988 și până în prezent, Airbus a vândut 12.260 de exemplare de aeronave A320, relevă sursa citată.

Împreună, Boeing și Airbus au livrat peste 25.000 de astfel de avioane, proiectate inițial pentru a deservi hub-uri mari și adoptate ulterior pe scară largă de companiile aeriene low-cost.

Airbus este deja cel mai mare producător de avioane din lume în ceea ce privește livrările anuale totale.

Modelul A320, lansat în urmă cu aproape 41 de ani

Modelul A320 a fost lansat în 1984, într-o perioadă în care mulți se întrebau dacă Airbus va mai rezista încă un deceniu după lansarea dificilă a două avioane cu fuselaj larg. Primul zbor a avut loc în 1987.

În prezent, compania Airbus își extinde producția în SUA și China.

Boeing a intrat în criză în urma accidentelor mortale din 2018 și 2019, iar în prezent, compania își restabilește treptat producția în limitele impuse de reglementări.