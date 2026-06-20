Prima pagină » Știri externe » Bolivia intră în stare de urgență după 50 de zile de proteste. Președintele Boliviei mobilizează armata

Bolivia intră în stare de urgență după 50 de zile de proteste. Președintele Boliviei mobilizează armata

Președintele bolivian Rodrigo Paz a declarat starea de urgență, sâmbătă, pe fondul unei crize care a paralizat economia țării timp de 50 de zile. Măsura permite mobilizarea forțelor armate pentru eliminarea blocajelor rutiere.
Bolivia intră în stare de urgență după 50 de zile de proteste. Președintele Boliviei mobilizează armata
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 11:56, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bolivia: decretul îi oferă președintelui Paz instrumente constituționale mai ample pentru restabilirea ordinii. Printre acestea se numără trimiterea forțelor armate pentru eliminarea blocajelor rutiere.

Ordinul intră în vigoare imediat, dar Paz trebuie să notifice Congresul în 24 de ore. Parlamentul are apoi 72 de ore pentru a aproba sau respinge măsura, conform Reuters.

Conflictul a izbucnit după ce Paz a eliminat brusc subvențiile de lungă durată pentru combustibil. Decizia a venit în contextul agravării crizei dolarului și al negocierilor cu Fondul Monetar Internațional.

Paz a stabilizat ulterior prețurile la combustibil și a anulat reformele funciare nepopulare. Protestele s-au intensificat totuși, transformându-se într-o nemulțumire generalizată.

Ce cer protestatarii și cine îi conduce

Sindicatele cer creșteri salariale și încetarea penuriei de combustibil și dolari. Mulți protestatari cer și demisia președintelui Paz.

Grupurile de protestatari sunt aliate fostului președinte de stânga Evo Morales. Acestea au blocat drumuri cheie, oprind aprovizionarea cu alimente, combustibil și medicamente.

Paz a anunțat, vineri, un acord cu Confederația Muncitorilor din Bolivia, principalul sindicat din țară. Acordul a vizat atenuarea tensiunilor sociale acumulate.

Multe drumuri importante rămân, totuși, sub controlul asociațiilor rurale aliniate cu Morales. Acestea nu au participat la negocieri și continuă protestele, în special în zona Cochabamba.

Ce a declarat președintele Paz despre situație

Paz a afirmat că criza a degenerat într-o încercare organizată de a destabiliza democrația. Președintele a avertizat că cei care continuă perturbările se vor confrunta cu consecințe legale.

El a precizat că starea de urgență nu vizează restricționarea vieții oamenilor. Scopul declarat este eliberarea Boliviei de cei care folosesc conflictul politic pentru a bloca drumurile.

Recomandarea video

SONDAJ: Ți-ai rezervat concediul de vara asta? În România sau în străinătate? Cum este o vacanță „reușită”?
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Roman Abramovici, „cel mai fidel și devotat dintre oligarhii lui Putin”, placă turnantă între Moscova și Kiev? „Acești miliardari sunt doar niște axe ale operațiunilor de influență rusești, nu stabilesc ei agenda”
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Pe câți kilometri de drum expres se circulă în România în iunie 2026? DEx6 Brăila-Galați bate pasul pe loc de șase luni
Libertatea
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul fizioterapeut și-a refăcut viața și are o familie
CSID
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da