Bolivia intră în stare de urgență după 50 de zile de proteste. Președintele Boliviei mobilizează armata

Bolivia: decretul îi oferă președintelui Paz instrumente constituționale mai ample pentru restabilirea ordinii. Printre acestea se numără trimiterea forțelor armate pentru eliminarea blocajelor rutiere.

Ordinul intră în vigoare imediat, dar Paz trebuie să notifice Congresul în 24 de ore. Parlamentul are apoi 72 de ore pentru a aproba sau respinge măsura, conform Reuters.

Conflictul a izbucnit după ce Paz a eliminat brusc subvențiile de lungă durată pentru combustibil. Decizia a venit în contextul agravării crizei dolarului și al negocierilor cu Fondul Monetar Internațional.

Paz a stabilizat ulterior prețurile la combustibil și a anulat reformele funciare nepopulare. Protestele s-au intensificat totuși, transformându-se într-o nemulțumire generalizată.

Ce cer protestatarii și cine îi conduce

Sindicatele cer creșteri salariale și încetarea penuriei de combustibil și dolari. Mulți protestatari cer și demisia președintelui Paz.

Grupurile de protestatari sunt aliate fostului președinte de stânga Evo Morales. Acestea au blocat drumuri cheie, oprind aprovizionarea cu alimente, combustibil și medicamente.

Paz a anunțat, vineri, un acord cu Confederația Muncitorilor din Bolivia, principalul sindicat din țară. Acordul a vizat atenuarea tensiunilor sociale acumulate.

Multe drumuri importante rămân, totuși, sub controlul asociațiilor rurale aliniate cu Morales. Acestea nu au participat la negocieri și continuă protestele, în special în zona Cochabamba.

Ce a declarat președintele Paz despre situație

Paz a afirmat că criza a degenerat într-o încercare organizată de a destabiliza democrația. Președintele a avertizat că cei care continuă perturbările se vor confrunta cu consecințe legale.

El a precizat că starea de urgență nu vizează restricționarea vieții oamenilor. Scopul declarat este eliberarea Boliviei de cei care folosesc conflictul politic pentru a bloca drumurile.