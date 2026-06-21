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Președintele Boliviei a declarat stare de urgență

Președintele Rodrigo Paz a declarat sâmbătă stare de urgență, care conferă armatei puteri extinse pentru a ridica blocajele rutiere care au blocat aprovizionarea cu combustibil și alimente în sediul guvernului Boliviei și în alte orașe importante.
Președintele Boliviei a declarat stare de urgență
sursă foto: Jorge Mateo Romay Salinas / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
21 iun. 2026, 06:34, Știri externe
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Un val de proteste din ultimele cinci săptămâni a cerut ca Paz să se retragă din cauza măsurilor de austeritate impuse de guvern, inclusiv anularea subvențiilor pentru combustibili, și a altor probleme, potrivit AP.

Demonstrațiile au declanșat confruntări violente între demonstranții înarmați cu dinamită și poliția antirevoltă, ducând la cel puțin 365 de arestări și 37 de răniți, potrivit autorităților.

Cel puțin 17 persoane au murit, majoritatea fiind legate de lipsa de îngrijiri medicale cauzată de perturbările transporturilor, potrivit biroului ombudsmanului din Bolivia și organizațiilor pentru drepturile omului.

Baricadele ridicate pe drumuri cheie au izolat efectiv orașul La Paz, declanșând penurii de combustibil și alimente, paralizând transportul și împiedicând pacienții să ajungă la spitale – provocând cel puțin șapte decese din cauza lipsei de asistență medicală, afirmă guvernul.

„Aceasta nu este o stare de urgență pentru a restricționa viața oamenilor. Este o stare de urgență pentru a le reda oamenilor libertatea”, a declarat președintele într-un discurs televizat adresat națiunii.

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