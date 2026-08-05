Seceta lovește puternic nordul Italiei. Culturile agricole sunt în pericol, iar autoritățile au declarat stare de urgență

Autoritățile regionale din Piemont au declarat luni stare de urgență din cauza secetei și a incendiilor de vegetație, care afectează de mai multe zile pădurile, inclusiv zone protejate, scrie Il Post.

Cea mai gravă criză de apă din 2022 încoace

Potrivit Agenției Regionale pentru Protecția Mediului (ARPA), situația este cea mai gravă din 2022, însă cauzele diferă de cele ale crizei de atunci. Dacă în urmă cu patru ani lipsa apei s-a acumulat treptat încă din timpul iernii, actuala secetă este rezultatul unei combinații între precipitațiile foarte reduse din ultimele luni, temperaturile extreme, diminuarea rezervelor de zăpadă și nivelul foarte scăzut al râurilor. În iunie 2026, cantitatea medie de precipitații din bazinul fluviului Pad a fost cu 36% sub media perioadei 1991-2020, iar luna iulie a adus condiții și mai severe.

Fluviul Pad și râurile din regiune au debite istorice

Primele zile din iulie au adus o reducere accentuată a volumului de apă din lacuri, râuri și acumulări. Specialiștii ARPA estimează că debitele cursurilor de apă sunt cu cel puțin 40% sub valorile normale. În zona localității Isola Sant’Antonio, debitul fluviului Pad a fost cu aproximativ 75% mai mic decât media istorică, iar pe anumite sectoare ale fluviului fundul albiei a devenit vizibil din cauza nivelului extrem de scăzut al apei. Criza afectează direct și populația. Peste 70 de localități sunt alimentate cu apă prin cisterne, iar în alte peste 100 au fost introduse măsuri pentru limitarea consumului. În același timp, temperaturile foarte ridicate accelerează evaporarea apei din râuri, lacuri și sol, agravând rapid efectele secetei.

Agricultura înregistrează pierderi de zeci de milioane de euro

Cele mai afectate sunt culturile de porumb, soia și orez. Organizația agricolă Coldiretti estimează că pagubele au depășit deja 30 de milioane de euro doar în zona Torino. Porumbul, una dintre cele mai importante culturi agricole din Piemont, înregistrează pierderi estimate între 30% și 70%, în funcție de existența sistemelor de irigații. Mulți fermieri sunt nevoiți să pompeze apă din pânza freatică, ceea ce crește considerabil costurile de producție, iar acolo unde plantele supraviețuiesc, știuleții sunt mai mici și conțin mai puține boabe.

Autoritățile pregătesc măsuri rapide

Starea de urgență le permite autorităților regionale să mobilizeze mai rapid fonduri și să adopte măsuri excepționale pentru gestionarea crizei. Este pentru prima dată când Piemont aplică noua legislație regională care îi permite să declare independent stare de urgență, fără aprobarea guvernului de la Roma, în cazul unor fenomene care depășesc capacitatea intervențiilor obișnuite.