Prima pagină » Știri externe » Misterul discurilor negre care apar pe plajele din Marea Adriatică. Nimeni nu știe încă de unde vin

Misterul discurilor negre care apar pe plajele din Marea Adriatică. Nimeni nu știe încă de unde vin

Mii de discuri negre din plastic continuă să apară pe plajele de la Marea Adriatică, iar autoritățile nu au reușit nici după mai bine de un an să descopere sursa poluării. Ultimele descoperiri au fost făcute în sudul Italiei, alimentând îngrijorările legate de un posibil incident de mediu care afectează întreaga coastă, anunță Il Post.
Misterul discurilor negre care apar pe plajele din Marea Adriatică. Nimeni nu știe încă de unde vin
Sursa foto: captură video
Victor Dan Stephanovici
05 aug. 2026, 07:02, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primele astfel de obiecte au fost observate anul trecut pe litoralul regiunii Veneto, însă recent ele au fost găsite și pe plajele din Molfetta, în apropiere de Bari, în regiunea Puglia, mai scrie Il Post. Este vorba despre mici discuri negre din plastic, ușor concave și cu suprafață striată, care au atras atenția voluntarilor implicați în acțiuni de ecologizare.

Specialiștii cred că provin din stații de epurare

Asociațiile italiene Plastic Free Italia și Archeoplastica au identificat obiectele ca fiind suporturi pentru biofilm, componente utilizate în stațiile de epurare a apelor uzate. Aceste elemente din plastic oferă suprafața pe care se dezvoltă bacteriile responsabile de descompunerea și eliminarea substanțelor organice poluante din apă. La primele descoperiri, discurile erau însoțite și de fragmente de țevi și materiale plastice utilizate în instalațiile de tratare a apei, ceea ce întărește ipoteza că acestea au fost eliberate accidental dintr-un astfel de sistem.

Originea rămâne un mister

Cercetătorii cred că discurile sunt transportate spre mare de râul Adige, care se varsă în nordul Mării Adriatice, ceea ce ar indica faptul că sursa s-ar afla într-o stație de epurare din Veneto sau Trentino-Alto Adige. Cu toate acestea, în ciuda investigațiilor desfășurate de peste un an și a sesizărilor făcute către autoritățile italiene, punctul exact din care provin nu a fost identificat.

Cazul face în prezent obiectul unor cercetări științifice și al verificărilor desfășurate de autoritățile italiene. Specialiștii încearcă să stabilească unde are loc scurgerea acestor materiale și cum au ajuns ele să se răspândească pe sute de kilometri de coastă. Până la identificarea sursei, apariția acestor discuri rămâne unul dintre cele mai neobișnuite mistere de mediu de pe litoralul Mării Adriatice.

Recomandarea video

Cine sunt cele două judecătoare de la Curtea de Apel București care au suspendat, la foc automat, 13 hotărâri ale Guvernului Bolojan
G4Media
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
GSP.ro
Cum s-a făcut scrum palatul de 500.000 de euro al vrăjitoarei Vanessa. Cu ce ar fi încercat să stingă focul copiii presupusei clarvăzătoare
Gandul
Minunea care i-a alinat suferința lui Ropotan după accidentul cu microbuzul lui Dinamo 2. Soția lui, Raluca, este din nou însărcinată!
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Contre la Bruxelles după criza din Ceuta: planul Spaniei de a legaliza migranții divizează Uniunea Europeană
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia