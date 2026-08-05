Misterul discurilor negre care apar pe plajele din Marea Adriatică. Nimeni nu știe încă de unde vin

Primele astfel de obiecte au fost observate anul trecut pe litoralul regiunii Veneto, însă recent ele au fost găsite și pe plajele din Molfetta, în apropiere de Bari, în regiunea Puglia, mai scrie Il Post. Este vorba despre mici discuri negre din plastic, ușor concave și cu suprafață striată, care au atras atenția voluntarilor implicați în acțiuni de ecologizare.

Specialiștii cred că provin din stații de epurare

Asociațiile italiene Plastic Free Italia și Archeoplastica au identificat obiectele ca fiind suporturi pentru biofilm, componente utilizate în stațiile de epurare a apelor uzate. Aceste elemente din plastic oferă suprafața pe care se dezvoltă bacteriile responsabile de descompunerea și eliminarea substanțelor organice poluante din apă. La primele descoperiri, discurile erau însoțite și de fragmente de țevi și materiale plastice utilizate în instalațiile de tratare a apei, ceea ce întărește ipoteza că acestea au fost eliberate accidental dintr-un astfel de sistem.

Originea rămâne un mister

Cercetătorii cred că discurile sunt transportate spre mare de râul Adige, care se varsă în nordul Mării Adriatice, ceea ce ar indica faptul că sursa s-ar afla într-o stație de epurare din Veneto sau Trentino-Alto Adige. Cu toate acestea, în ciuda investigațiilor desfășurate de peste un an și a sesizărilor făcute către autoritățile italiene, punctul exact din care provin nu a fost identificat.

Cazul face în prezent obiectul unor cercetări științifice și al verificărilor desfășurate de autoritățile italiene. Specialiștii încearcă să stabilească unde are loc scurgerea acestor materiale și cum au ajuns ele să se răspândească pe sute de kilometri de coastă. Până la identificarea sursei, apariția acestor discuri rămâne unul dintre cele mai neobișnuite mistere de mediu de pe litoralul Mării Adriatice.