MI6, desemnat cel mai puternic serviciu secret din Europa. Clasamentul surpriză al agențiilor de informații

Potrivit unei analize publicate de revista franceză L’Express, citată de The Guardian, la care au contribuit 60 de specialiști din serviciile de informații din 25 de țări, MI6 a obținut 251 de puncte, clasându-se detașat pe primul loc. Experții apreciază în special abilitatea serviciului britanic de a infiltra cercurile de putere din Rusia, China, Iran și Turcia și de a construi rețele de informații pe termen lung. Un fost șef al serviciului francez DGSE a declarat că britanicii „știu să joace pe termen lung”, investind chiar și zece ani în dezvoltarea unei surse și având „gust pentru operațiuni murdare”.

Franța și Olanda completează podiumul

Pe locul al doilea s-a clasat Direcția Generală pentru Securitate Externă (DGSE) din Franța, cu 169 de puncte, fiind apreciată pentru capacitatea operațională și prezența globală, în special în lupta împotriva terorismului. Primele cinci poziții sunt completate de:

MI6 – Regatul Unit DGSE – Franța Serviciul de informații externe al Olandei Serviciile de informații din Ucraina Germania

La polul opus, serviciul de informații din Slovacia a fost evaluat drept cel mai slab dintre statele analizate.

Rol important în războiul din Ucraina

Evaluarea evidențiază și contribuția MI6 în contextul războiului din Ucraina. Marea Britanie s-a numărat printre primele state care au avertizat public asupra riscului unei invazii ruse înainte de februarie 2022 și a rămas unul dintre cei mai importanți susținători ai Kievului. Ralph Goff, fost șef al operațiunilor CIA pentru Europa și Eurasia, a declarat că britanicii sunt „în frunte” în ceea ce privește dosarul ucrainean, iar Statele Unite îi urmează îndeaproape. La rândul său, fostul șef de stație al CIA Robert Gorelick a afirmat că „Regatul Unit are, de departe, cele mai puternice servicii secrete din Europa”, descriind MI6 drept „extraordinar”.

Prima femeie la conducerea MI6

Anul trecut, Blaise Metreweli a devenit prima femeie numită la conducerea MI6, preluând funcția de la Sir Richard Moore. Clasamentul reflectă percepția unor profesioniști din domeniul informațiilor și nu reprezintă o evaluare oficială a performanței serviciilor secrete. Totuși, rezultatele confirmă reputația de care MI6 se bucură de decenii în comunitatea internațională de informații.