BREAKING Două avioane ruseşti cu 100 de militari la bord au aterizat pe un aeroport din Venezuela

Un site web de monitorizare a zborurilor a arătat două avioane care au plecat vineri de pe un aeroport militar rus şi un alt avion a părăsit Caracas duminică.

Raportul vine la trei luni după ce cele două naţiuni au organizat exerciţii militare comune pe teritoriul venezuelean pe care preşedintele Nicolas Maduro le-a numit un semn de întărire a relaţiilor, dar pe care Washingtonul le-a criticat drept o intervenţie rusească în regiune.

Reporterul Javier Mayorca a scris pe Twitter, sâmbătă, că în primul avion se afla Vasily Tonkoshkurov, şeful personalului forţelor terestre, adăugând că al doilea a fost un avion de marfă care transportă 35 de tone de material.

Un avion de pasageri Ilyushin IL-62 şi un avion militar de marfă Antonov AN-124 au plecat vineri de pe aeroportul militar rus Chkalovsky cu destinaţia Caracas, oprindu-se din drum în Siria, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Avionul de marfă a părăsit Caracas duminică după-amiază, potrivit Adsbexchange, un alt site de urmărire a zborurilor.

Un martor a declarat că a văzut duminică ceea ce părea a fi un avion de pasageri pe aeroportul Maiquetia.

