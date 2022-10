UPDATE 10.00: Înregistrări video ale camerelor de supraveghere de pe Podul Kerci, publicate pe Telegram, ar putea confirma ipoteza exploziei unui camion care a cauzat aprinderea vagoanelor cisternă de pe podul feroviar, care se află paralel cu cel rutier.

Imaginile arată vagoane de tren în flăcări violente şi secţiuni de drum prăbuşite pe podul de la Kerci, după exploziile auzite sâmbătă dimineaţa.

Explozia, despre care martorii au spus că a putut fi auzită la kilometri distanţă, a avut loc sâmbătă, în jurul orei 6 dimineaţa, în timp ce un tren traversa podul, deşi nu a fost imediat clar care a fost cauza, potrivit The Guardian.

Unele imagini par să arate un al doilea incendiu la o anumită distanţă de incendiul principal. Alte imagini sugerează, de asemenea, că o parte a podului rutier care merge paralel cu şinele de tren se prăbuşise.

Cu toate acestea, Mykhailo Podolyak, un consilier al preşedinţiei ucrainene, a părut să sugereze responsabilitatea Kievului, scriind pe Twitter: „Crimeea, podul, începutul. Tot ce este ilegal trebuie distrus, tot ce a fost furat trebuie returnat Ucrainei, tot ce aparţine ocupaţiei ruseşti trebuie expulzat".

Pagubele de pe secţiunea rutieră a podului au arătat că, în primele imagini apărute, carosabilul părea să fi fost secţionat fără semne evidente de atac cu rachete, ceea ce i-a determinat pe unii să sugereze că atacul asupra podului ar fi putut fi un act spectaculos de sabotaj.

Serviciul rus de ştiri Tass a declarat că a fost implicat un camion cisternă cu combustibil. „Potrivit datelor preliminare, un vagon cisternă de combustibil [feroviar] a luat foc la una dintre secţiunile podului din Crimeea, arcele de navigaţie nu sunt avariate”, a declarat Oleg Kryuchkov, consilier al şefului rus de ocupaţie din Crimeea.

Pasajul de cale ferată face parte dintr-o pereche de poduri paralele, care traversează strâmtoarea Kerch, care leagă Krasnodar în Rusia şi Crimeea, care a fost construit de Rusia după invazia şi anexarea Crimeei în 2014.

Cu o lungime de aproximativ 19 km, podul rutier a fost inaugurat de preşedintele rus Vladimir Putin în 2018, iar podul feroviar a fost deschis doi ani mai târziu.

Podul este atât extrem de simbolic pentru Rusia, cât şi o importantă rută logistică de aprovizionare pentru forţele ruseşti din Crimeea şi din sudul Ucrainei ocupate de Rusia.

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE