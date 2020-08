Liderii statelor Uniunii Europene şi ai instituţiilor comunitare s-au reunit miercuri, prin videoconferinţă, în cursul unui summit extraordinar pe tema crizei din Belarus.

CRONOLOGIE: Principalele evenimente produse în Belarus după alegerile prezidenţiale din 9 august

Uniunea Europeană este solidară cu cetăţenii din Belarus şi îndeamnă Administraţia Aleksandr Lukaşenko să înceteze acţiunile de reprimare, a declarat Charles Michel, preşedintele Consiliului European, după summitul extraordinar desfăşurat prin videoconferinţă.

Într-o postare pe Twitter Preşedintele Comisiei Uniunii Europene a spus că "Oamenii din Belarus îşi doresc schimbări. Şi o vor acum. Vor democraţie şi noi alegeri prezidenţiale. UE este alături de Belarus".

The people of #Belarus want change. And they want it now.

They demand the release of all unlawfully detained people and the prosecution of those responsible for police brutality. They want democracy and new presidential elections. The EU stands with the people of Belarus. pic.twitter.com/RaCDQYBJ4S

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2020

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, a declarat că în prezent nu este nevoie de o asistenţă militară pentru rusească în Belarus, deoarece nu există un atac extern asupra ţării, relatează rbc.ru.

Declaraţii Alexander Lukashenko

Într-o declaraţie susţinută în urmă cu puţin timp Alexander Lukashenko i-a compart pe protestatari cu „Gestapo”, numind reprezentanţii opoziţiei „nazişti” care doresc să taie legăturile cu Rusia. El spunând că intervenţiile externe sunt o încercare disperată de a crea un scenariul ca în Ucraina în 2014 care nu există în Belarus.