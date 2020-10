Britanic ţinut în viaţă timp de 68 de zile, motiv de mândrie naţională. Vietnamul salvează statistica de zero morţi de Covid-19

"Dacă aş fi fost aproape oriunde altundeva pe planetă, aş fi mort. Ar fi comutat întrerupătorul după 30 de zile", a afirmat Stephen Cameron de pe patul său de spital. Britanicul a fost internat într-un spital din oraşul Chi Minh, fără prieteni apropiaţi sau familie, scrie BBC.

Pentru Vietnam, cazul britanicului este motiv de mândrie naţională întrucât, prin salvarea sa, ţara rămâne cu un bilanţ alb al morţilor de Covid-19. Cameron a fost ultimul pacient bolnav de Covid-19 internat într-o unitate de terapie intensivă din Vietnam.

Ţara asiatică, care are peste 95 de milioane de locuitori, mai mult decât Germania, a avut doar câteva sute de cazuri confirmate şi nicio moarte înregistrată. Cu un caz atât grav şi de rar, fiecare detaliu al recuperării sale a fost relatat în ziare naţionale şi la jurnalele de ştiri TV.

Zeci de specialişti în terapie intensivă din Vietnam au susţinut periodic conferinţe pentru a discuta despre starea lui Cameron căruia, la un moment dat, îi dădeau 10% şanse de supravietuire.

