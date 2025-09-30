California adoptă o lege privind siguranța inteligenței artificiale care vizează giganții tehnologici

Proiectul de lege 53 al Senatului marchează cea mai semnificativă mișcare de până acum a Californiei pentru a reglementa industria inteligenței artificiale din Silicon Valley, aflată în rapidă dezvoltare, menținând în același timp poziția sa de centru tehnologic global.

„Cu o tehnologie atât de transformatoare precum inteligența artificială, avem responsabilitatea de a sprijini această inovație, punând în același timp în aplicare bariere de siguranță bazate pe bunul simț”, a declarat într-un comunicat senatorul de stat Scott Wiener, susținătorul proiectului de lege.

Noua lege reprezintă o a doua încercare reușită a lui Wiener de a stabili reglementări de siguranță pentru inteligența artificială, după ce Newsom a respins proiectul său de lege anterior, în urma unei opoziții vehemente din partea industriei tehnologice.

De asemenea, aceasta vine după o încercare eșuată a administrației Trump de a împiedica statele să adopte reglementări privind inteligența artificială, sub argumentul că acestea ar crea haos în materie de reglementări și ar încetini inovația produsă în SUA într-o cursă cu China.

Noua lege prevede că marile companii de inteligență artificială trebuie să își dezvăluie public protocoalele de siguranță și securitate într-o formă redactată pentru a proteja proprietatea intelectuală. De asemenea, aceștia trebuie să raporteze oficialilor statului incidentele critice de siguranță – inclusiv amenințările cu arme activate de model, atacurile cibernetice majore sau pierderea controlului asupra modelului – în termen de 15 zile.

Legislația stabilește, de asemenea, protecția denunțătorilor pentru angajații care dezvăluie dovezi ale pericolelor sau încălcărilor