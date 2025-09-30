Prima pagină » Știri externe » California adoptă o lege privind siguranța inteligenței artificiale care vizează giganții tehnologici

California adoptă o lege privind siguranța inteligenței artificiale care vizează giganții tehnologici

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a promulgat o lege revoluționară care impune celor mai mari companii de inteligență artificială din lume să își dezvăluie public protocoalele de siguranță și să raporteze incidentele critice, au anunțat luni legislatorii statului, potrivit AFP.
Proiectul de lege 53 al Senatului marchează cea mai semnificativă mișcare de până acum a Californiei pentru a reglementa industria inteligenței artificiale din Silicon Valley, aflată în rapidă dezvoltare, menținând în același timp poziția sa de centru tehnologic global.

„Cu o tehnologie atât de transformatoare precum inteligența artificială, avem responsabilitatea de a sprijini această inovație, punând în același timp în aplicare bariere de siguranță bazate pe bunul simț”, a declarat într-un comunicat senatorul de stat Scott Wiener, susținătorul proiectului de lege.

Noua lege reprezintă o a doua încercare reușită a lui Wiener de a stabili reglementări de siguranță pentru inteligența artificială, după ce Newsom a respins proiectul său de lege anterior, în urma unei opoziții vehemente din partea industriei tehnologice.

De asemenea, aceasta vine după o încercare eșuată a administrației Trump de a împiedica statele să adopte reglementări privind inteligența artificială, sub argumentul că acestea ar crea haos în materie de reglementări și ar încetini inovația produsă în SUA într-o cursă cu China.

Noua lege prevede că marile companii de inteligență artificială trebuie să își dezvăluie public protocoalele de siguranță și securitate într-o formă redactată pentru a proteja proprietatea intelectuală. De asemenea, aceștia trebuie să raporteze oficialilor statului incidentele critice de siguranță – inclusiv amenințările cu arme activate de model, atacurile cibernetice majore sau pierderea controlului asupra modelului – în termen de 15 zile.

Legislația stabilește, de asemenea, protecția denunțătorilor pentru angajații care dezvăluie dovezi ale pericolelor sau încălcărilor