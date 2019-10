Când doi actori se întâlnesc: Volodimir Zelenski l-a invitat pe Tom Cruise la Kiev, în plin scandal politic. Ce reacţii au avut cei doi | VIDEO

Zelenski l-a invitat pe Cruise în biroul său de la Kiev luni seara, potrivit unui comunicat de presă al administraţiei sale.

„La invitaţia preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, celebrul actor american, director de film şi producător Tom Cruise a ajuns la Kiev”, a transmis administraţia marţi.

Un scurt videoclip de la întâlnirea celor doi arată cum Zelenski, un fost actor, dă mâna cu Tom Cruise. „Arăţi bine… ca în filme”, a spus preşedintele ucrainean.

„Aşa îmi plătesc chiria”, a răspuns Cruise, spre amuzamentul celor prezenţi în birou.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky met with actor Tom Cruise on Monday. The president's office said Cruise is in Ukraine searching for possible movie locations. pic.twitter.com/vG26Nit5yc