Captură neobișnuită în Germania: 37 de kilograme de dulciuri, găsite după reținerea unui român

Incidentul s-a petrecut miercuri seară, în jurul orei 18:55, într-un supermarket situat pe Dr.-Martin-Luther-Straße, în orașul Ochsenfurt, districtul Würzburg, relatează Mainfranken News.

Potrivit informațiilor furnizate de poliția germană, tânărul de 25 de ani ar fi luat mai multe produse, cu o valoare totală de peste 100 de euro, pe care le-ar fi ascuns în pantalonii de trening.

În momentul în care a încercat să treacă de zona caselor de marcat, fără să achite produsele, comportamentul său a atras atenția unui martor. Acesta l-a abordat pe suspect, iar o angajată a magazinului a alertat poliția.

Polițiștii verifică dacă românul ar fi furat din același magazin și cu o zi înainte

În timpul verificărilor, anchetatorii au găsit indicii care i-au determinat să ia în calcul posibilitatea ca românul să fi fost implicat într-un incident similar, produs cu o zi înainte în același supermarket.

Polițiștii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a stabili dacă între cele două cazuri există o legătură și dacă tânărul apare și în înregistrările realizate în ziua precedentă.

37 de kilograme de dulciuri, descoperite la percheziție

După consultarea procurorilor, autoritățile au dispus și efectuarea unei percheziții la locuința folosită de suspect. Acolo, polițiștii au făcut o descoperire care a extins investigația.

Anchetatorii au găsit mai multe bunuri despre care există suspiciunea că ar fi fost furate. Printre acestea se aflau nu mai puțin de 37 de kilograme de dulciuri, dar și parfumuri, produse alimentare și articole cosmetice.

Proveniența bunurilor urmează să fie stabilită în cadrul cercetărilor.

Pentru că românul nu a putut indica un domiciliu stabil în Germania, procurorii au dispus reținerea unei garanții financiare. Măsura este utilizată în anumite situații pentru a garanta desfășurarea procedurilor judiciare atunci când persoana cercetată nu are domiciliul stabil pe teritoriul german.

Poliția din Ochsenfurt continuă investigațiile în cazul tânărului de 25 de ani, acesta fiind cercetat pentru furt din magazin. De asemenea, anchetatorii încearcă să stabilească dacă bunurile descoperite la percheziție provin din alte furturi și dacă suspectul poate fi pus în legătură cu incidente similare.