Cea mai mare fabrică de penicilină din Europa riscă să se închidă. Prețurile reduse la antibioticele chinezești atacă industria

Ultima mare fabrică de penicilină din Europa riscă să fie închisă. Industriile și tehnologiile din China amenință piețele europene de antibiotice, iar fabrica din Austria se confruntă cu pierderi uriașe, conform Reuters.

Prețurile mai avantajoase îi fac pe cumpărătorii din Europa să aleagă antibioticele chinezești, peste cele autohtone.

Ce avantaje au cei care aleg eticheta „Made in China”

Guvernele țărilor membre UE au devenit tot mai preocupate de costuri, iar scăderea prețurilor reprezintă un avantaj pentru programele de sănătate publică. În acest caz, investițiile executivelor au devenit o amenințare pentru fabrica din Kundl, Austria, singura care se mai ocupă de producția de penicilină integral.

Comenzile care să asigure necesarul de aproximativ 1,5 miliarde de doze zilnice sunt înregistrate majoritar în China, iar mai mulți producători europeni și-au mutat deja fabricile pe continentul vecin.

Ponderea Chinei în importurile Uniunii Europene de peniciline și derivați s-a dublat în doar șase ani, arată datele transmise de Eurostat. De la 44%, cât era în 2019, la 86%, anul trecut.

Pandemia de COVID-19, punctul zero

Statele au conștientizat dependența crescută de importurile de medicamente din Asia abia după ce pandemia de COVID-19 s-a instalat în Europa. În 2022, când stocurile de amoxicilină din Europa au început să fie pe terminate din cauza infecțiilor respiratorii, UE a tras un semnal de alarmă.

La un an distanță, Comisia Europeană a aprobat o finanțare de 28,3 milioane de euro pentru fabrica Kundl. Mai apoi, a urmat o creștere a capacității de producție la 20%.