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Cei doi candidați la prezidențialele din Brazilia, la egalitate în sondaje, înainte de turul doi al alegerilor

Actualul președinte Luiz Inácio Lula da Silva și rivalul său, Flávio Bolsonaro, sunt la egalitate cu 50% din voturi cu trei zile înainte de al doilea tur de scrutin din Brazilia, potrivit unui sondaj publicat joi. Cu demonstrații masive pe străzi și pe rețelele de socializare, președintele în funcție recuperează din diferența de la primul tur.
Cei doi candidați la prezidențialele din Brazilia, la egalitate în sondaje, înainte de turul doi al alegerilor
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
23 oct. 2026, 02:55, Știri externe
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Acest sondaj de opinie dă o nouă speranță taberei lui Lula, care s-a clasat pe locul doi în primul tur, pe 4 octombrie, cu 45% din voturi, în spatele fiului fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022), care a obținut 47% din voturi, relatează Le Figaro.

Cu demonstrații masive pe străzi și pe rețelele de socializare, stânga pare să-și recapete avântul pe măsură ce se apropie al doilea tur, după o campanie din primul tur pe care Lula a descris-o ca fiind cea mai „dezorganizată” din ultimele decenii.

Acum două săptămâni, institutul de sondaje Datafolha i-a acordat președintelui în exercițiu 48% din voturi, comparativ cu 52% pentru senatorul conservator. Acum o săptămână, Lula redusese deja diferența (51% – 49%).

Lula și Bolsonaro sunt practic la egalitate atunci când se ia în considerare marja de eroare, la fel ca în alte sondaje, cum ar fi cel realizat de Institutul Quaest, care miercuri i-a acordat lui Bolsonaro 45% și lui Lula 44%. Majoritatea sondajelor nu anticipaseră victoria lui Flávio Bolsonaro în primul tur, deoarece preziceau că Lula va câștiga la o diferență mică.

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