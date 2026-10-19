Prima dezbatere dintre Lula și fiul lui Bolsonaro s-a transformat într-un schimb de acuzații. Alegerile din Brazilia se decid peste șase zile

Confruntarea, transmisă de postul Band TV, a avut loc într-un moment în care cei doi candidați sunt despărțiți de numai câteva procente, iar rezultatul scrutinului din 25 octombrie rămâne incert, arată AP.

Lula i-a cerut adversarului să își facă publice finanțele personale

Cel mai tensionat moment al dezbaterii a apărut atunci când Lula i-a propus lui Flávio Bolsonaro ca amândoi să își supună finanțele personale verificărilor autorităților înaintea celui de-al doilea tur. Scopul, potrivit președintelui brazilian, ar fi identificarea eventualelor tranzacții suspecte care necesită explicații.

Propunerea a venit într-un moment delicat pentru senatorul în vârstă de 45 de ani. Tot duminică, Poliția Federală a Braziliei a cerut Curții Supreme să autorizeze deschiderea unei anchete împotriva lui Flávio Bolsonaro, în legătură cu o acuzație de spălare de bani care implică un avocat apropiat acestuia.

Senatorul este investigat și în legătură cu relațiile sale cu Daniel Vorcaro, un fost bancher controversat care a finanțat un film despre viața lui Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro respinge acuzațiile și neagă că ar fi comis vreo ilegalitate.

Fiul lui Bolsonaro a câștigat primul tur. Diferența față de Lula este foarte mică

Primul tur al alegerilor prezidențiale a fost câștigat de Flávio Bolsonaro, cu 47% din voturi, în timp ce Lula a obținut 45%. Sondajele recente indică o confruntare foarte strânsă înaintea votului decisiv din 25 octombrie.

În timpul dezbaterii, Flávio Bolsonaro a susținut că economia Braziliei s-ar îmbunătăți prin înlăturarea lui Lula de la putere și combaterea corupției. Președintele în vârstă de 80 de ani și-a apărat rezultatele economice și programele de asistență socială.

Lula quis lacrar em cima de Flávio Bolsonaro e tomou uma LAPADA! Lula: “Queria que você me explicasse sobre o Vorcaro. Os R$ 134 milhões.” Flávio: “Calma, que não é dinheiro por fora igual ao teu, não. Vorcaro disse que deu R$ 30 milhões pro Instituto Lula por fora.” https://t.co/QbXtuHFiBH — Pri (@Pri_usabr1) October 18, 2026

Analiștii se așteptau ca dezbaterea să fie folosită pentru atragerea alegătorilor indeciși. În schimb, cei doi candidați au recurs frecvent la atacuri personale, inclusiv la adresa membrilor familiilor lor. Unele schimburi de replici au devenit atât de aprinse încât intervențiile candidaților au fost dificil de urmărit.

Tatăl candidatului Bolsonaro execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare

Înaintea dezbaterii, zeci de mii de susținători ai celor doi candidați au participat la manifestații în São Paulo, Rio de Janeiro și alte orașe braziliene. Susținătorii lui Flávio Bolsonaro s-au adunat pe bulevardul Paulista din São Paulo, alături de mai mulți aliați politici importanți.

O parte dintre participanți au cerut eliberarea fostului președinte Jair Bolsonaro, care execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru implicarea într-o tentativă de lovitură de stat. De cealaltă parte, susținătorii lui Lula au organizat manifestații pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, în Brasília și în alte 16 capitale de state braziliene.

Rezultatul alegerilor ar putea schimba relațiile Braziliei cu SUA și China

Miza scrutinului depășește politica internă a Braziliei, cea mai mare economie din America Latină, cu o populație de aproximativ 214 milioane de locuitori. Flávio Bolsonaro este un aliat al președintelui american Donald Trump, iar o victorie a sa ar putea consolida influența Statelor Unite în regiune.

În schimb, realegerea lui Lula pentru un al patrulea mandat neconsecutiv ar însemna continuarea politicii sale de menținere a unei distanțe față de Washington și de aprofundare a relațiilor economice și diplomatice cu China. Cei doi candidați urmează să participe vineri la o nouă dezbatere televizată, organizată de TV Globo, înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale, programat pentru duminică, 25 octombrie.