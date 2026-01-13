Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”

Icebergul s-a separat pentru prima dată de platforma de gheață Filchner din Antarctica în 1986. De atunci, plutește în derivă în Atlanticul de Sud, scrie Daily Mail.

Noile imagini satelitare realizate de NASA arată că fostul „rege al mărilor” este acum acoperit de apă topită și „noroi albastru”.

„Cu siguranță nu mă aștept ca A-23A să reziste până la sfârșitul verii sudice”, spune dr. Chris Shuman de la Universitatea din Maryland.

De la 4.000 km pătrați la doar 1.182 km pătrați

La apogeu, A-23A avea o suprafață de aproximativ 4.000 km pătrați – mai mult de două ori dimensiunea Londrei.

Pe măsură ce plutește prin apele mai calde dintre America de Sud și Insula Georgia de Sud, cunoscută drept „cimitirul” icebergurilor, A-23A se micșorează rapid.

În ianuarie, oamenii de știință de la Centrul Național de Gheață din SUA au estimat că suprafața s-a redus la doar 1.182 km pătrați.

Bazine de topire și „șanț de apărare” fisurat

Imaginile capturate de satelitul Terra al NASA pe 26 decembrie arată zonele albastre care indică regiunile unde apa topită s-a acumulat în vaste „bazine de topire”.

Un astronaut de pe ISS a capturat o imagine mai detaliată o zi mai târziu, dezvăluind un bazin de topire și mai mare.

Modelele incredibile de dungi albastre și albe sunt de fapt striuri formate cu sute de ani în urmă. Atunci, A-23A era încă parte a unui ghețar.

„Este impresionant faptul că aceste striuri sunt încă vizibile după ce a trecut atât de mult timp”, spune dr. Shuman.

„Explozie” – Marginile au cedat sub greutatea apei

Imaginea satelitului NASA sugerează că zidul de apărare a început să se fisureze.

În ceea ce dr. Shuman descrie ca o „explozie”, greutatea apei acumulate în bazinele de topire a devenit atât de mare încât a străpuns marginile.

„Greutatea apei se află în crăpăturile din gheață și le forțează să se deschidă”, spune dr. Tedd Scambos de la Universitatea din Colorado Boulder.

O călătorie de 40 de ani prin oceanele Antarcticii

După ce a fost eliberat în anii 1980, A-23A s-a blocat în apele puțin adânci ale Mării Weddell. A rămas aici neschimbat peste 30 de ani.

După ce s-a eliberat în 2020, icebergul a petrecut luni rotindu-se într-un vârtej oceanic. Acesta e cunoscut sub numele de coloana Taylor.

A-23A a reușit în cele din urmă să scape în oceanul deschis, unde se destramă din 2025.

Apele tot mai calde vor grăbi sfârșitul

A-23A se află în apă cu aproximativ 3°C mai caldă decât în jurul Antarcticii.

Curenții îl împing în ape și mai calde în „cimitirul” icebergurilor.

„A-23A se confruntă cu aceeași soartă ca și alte iceberguri. Traseul său a fost remarcabil de lung și plin de evenimente. Este greu de crezut că nu va mai fi cu noi mult timp”, conchide dr. Shuman.