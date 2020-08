Cel mai mare protest din ultimul deceniu în Belarus. Zeci de mii de susţinători ai opoziţiei au ieşit pe străzi

Cel puţin 63.000 de oameni au participat, ieri, la un miting al opoziţiei la Minsk, în sprijinul candidatului prezidenţial din Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, scrie Meduza. Aceasta este unul dintre cele mai masive proteste din istoria moderna a ţării şi cel mai mare din ultimii 10 ani .

Protestatarii au fluturat steaguri şi baloane tipărite cu sloganurile opoziţiei.

At least 34,000 people came to the #Tsikhanouskaya’s rally in #Minsk, accord. to @viasna96. People are singing „Mury” by Jacek Kaczmarski (inspired by L’Estaca) in Russian. This is an unofficial song of Tsikhanouskaya’s campaign. A well-organised rally, people of all ages came pic.twitter.com/hKcGyq4VhD