Cel mai mare târg agricol din Europa, pentru prima dată fără vaci; fermierii se tem de boli

Cele 500-600 de bovine prezente de obicei la Salonul Internațional al Agriculturii sunt o atracție majoră a evenimentului anual, care atrage aproximativ 600.000 de vizitatori, inclusiv copii care nu au văzut niciodată unele dintre animalele de fermă, scrie Reuters.

„Aseară am luat decizia ca la expoziția internațională agricolă din 2026 să nu participe bovine”, a declarat reporterilor Jerome Despey, președintele SIA. „Este o decizie istorică care ne-a întristat”, a adăugat el, subliniind însă că vor fi prezente multe alte animale, inclusiv porci, oi, cai, câini și pisici.

Boala pielii noduloase, răspândită în principal de insectele care înțeapă, provoacă febră și noduli dureroși pe piele, slăbește animalele și reduce producția de lapte. În Franța au fost detectate peste 100 de focare, în special în apropierea Alpilor și în sud-vestul țării.

Ministerul Agriculturii a declarat că boala este sub control în Franța datorită vaccinării. Cu toate acestea, unii fermieri doresc să evite orice risc, în timp ce alții vor să-și exprime solidaritatea cu fermierii afectați, a spus Despey.

Unii fermieri francezi au criticat modul în care guvernul a gestionat virusul, prin sacrificarea tuturor animalelor dintr-un efectiv contaminat. Opoziția față de această politică a fost unul dintre motivele protestelor de săptămâna trecută de la Paris.

Principalul sindicat al fermierilor din Franța, FNSEA, care a organizat marți un protest la Paris, susține politica guvernului.

Organizatorii sperau că protestele nu se vor extinde la târg, care atrage în fiecare an politicieni de vârf.

„Nu avem nicio problemă cu dezbaterea, dar avem cu luptele”, a declarat directorul SIA, Arnaud Lemoine.

Vaca folosită ca mascotă pentru târg va fi înlocuită cu alte animale, a spus el.